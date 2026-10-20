Wicepremier i minister transportu oraz infrastruktury Włoch Matteo Salvini oświadczył, że w tym tygodniu przewoźnicy drogowi zaczną otrzymywać 430 mln euro pomocy. Decyzję ogłoszono w związku z protestami kierowców ciężarówek przeciwko gwałtownemu wzrostowi cen paliw, informuje ANSA English.

Wypłaty mają rozpocząć się w tym tygodniu

Salvini powiedział, że już przyznane 430 mln euro jest dostępne do wypłaty. Według niego środki powinny zacząć napływać w tym tygodniu, ponieważ wiele firm nie może czekać. Poinformował również, że władze pracują nad pozyskaniem dodatkowych środków.

Minister powstrzymał się od podania szczegółów przed zaplanowanym spotkaniem z federacjami przewoźników drogowych w Mediolanie, jednak oświadczył, że dodatkowe finansowanie będzie dostępne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Protesty wpłynęły na dostępność produktów

Protesty kierowców rozpoczęły się w zeszłym tygodniu w wielu częściach Włoch, przede wszystkim na południu kraju. Uczestnicy blokowali drogi lub poszczególne pasy ruchu, spowalniając ruch drogowy. Akcje odbyły się po strajkach i protestach okupacyjnych rolników oraz rybaków.

Według agencji niedobór świeżych produktów już odbił się na półkach supermarketów i straganach targowych w Katanii na Sycylii, Scalei w Kalabrii, Cerignoli w Apulii, Mercogliano w Kampanii, a także w Sori, Cassino i Fabrica di Roma w Lacjum. Przewodniczący konfederacji przewoźników Conftrasporto Pasquale Russo wcześniej oświadczył, że kierowcy mogą sięgnąć po ogólnokrajowy strajk.

Czytaj nas na