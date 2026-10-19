Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem Narodowym (INSS) opublikował raport dotyczący wpływu konfliktu izraelsko-palestyńskiego na żydowskie społeczności diaspory. Autorzy dokumentu wskazali cztery główne skutki: normalizację wrogości wobec Izraela, podziały wewnątrz społeczności, osłabienie wpływów politycznych oraz podsycanie antysemityzmu, informuje Jerusalem Post.

Raport „Już nie na uboczu: jak konflikt izraelsko-palestyński wpływa na Żydów w diasporze” przygotowali starsi badacze INSS Theodore Sasson, profesor Middlebury College, oraz Avishai Ben Sasson-Gordis, kierownik programu USA-Izrael. Wnioski opierają się na sześciu miesiącach dyskusji grupy roboczej INSS z liderami dużych organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii i krajach Ameryki Południowej.

Zmiana nastawienia do Izraela

Autorzy zauważają, że wrogie nastawienie do Izraela stało się bardziej powszechne w społeczeństwach zachodnich z powodu ocen działań Sił Obronnych Izraela w Gazie i na Zachodnim Brzegu. Przytoczone w raporcie marcowe badanie Pew z 2026 roku wykazało, że 60% Amerykanów ma nieprzychylne nastawienie do Izraela. W 2025 roku wskaźnik ten wynosił 53%, a w 2022 roku — 42%.

Wśród Amerykanów w wieku od 18 do 29 lat negatywne nastawienie do Izraela wyraziło 75% respondentów. Badacze wskazali również, że intensywne protesty dotyczą synagog, obozów zatrudniających weteranów Sił Obronnych Izraela, grup Hillel oraz przedsiębiorstw objętych kampaniami bojkotu, wycofywania inwestycji i sankcji.

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Podziały i presja polityczna

Według oceny autorów osłabienie perspektywy rozwiązania dwupaństwowego pogłębiło wewnętrzne spory w diasporze, szczególnie wśród młodych ludzi. W czerwcowym badaniu AP-NORC z 2026 roku, na które powołuje się raport, 24% amerykańskich Żydów oświadczyło, że w ogóle nie odczuwa emocjonalnej więzi z Izraelem. Wśród respondentów w wieku od 18 do 29 lat odsetek ten wyniósł 39%.

Badacze stwierdzili również spadek wpływów politycznych społeczności diaspory. Powiązali to z brakiem politycznej drogi do rozwiązania konfliktu, a także z kontrowersyjnymi wypowiedziami i polityką niektórych izraelskich urzędników. W dokumencie wspomniano o zwycięstwach w prawyborach w USA kandydatów krytycznych wobec Izraela, działaniach Kanady na rzecz embarga na dostawy broni i uznania państwowości palestyńskiej, a także o ograniczeniach w Wielkiej Brytanii dotyczących towarów z osiedli na Zachodnim Brzegu.

Według wspomnianego w raporcie sondażu Mellman Group 56% amerykańskich żydowskich wyborców było poważnie zaniepokojonych tym, że działania premiera Benjamina Netanjahu nasiliły antysemityzm. Autorzy powołali się również na sondaż AJC, według którego 93% respondentów uznaje antysemityzm za poważny problem.

Zalecenia dla władz Izraela

W raporcie zalecono władzom Izraela unikanie retoryki wzmacniającej oskarżenia o naruszenia praw człowieka, publiczne odcinanie się od takich wypowiedzi oraz pociąganie do odpowiedzialności osób winnych przemocy ze strony ekstremistów na Zachodnim Brzegu. Autorzy wezwali także do zachowania dyplomatycznej perspektywy uregulowania konfliktu, nawiązania stałego dialogu z organizacjami diaspory oraz systematycznej oceny wpływu polityki wewnętrznej Izraela na żydowskie społeczności na świecie.

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