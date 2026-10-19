INSS称冲突给犹太侨民带来四项后果——《耶路撒冷邮报》

国家安全研究所（INSS）发布了一份关于以色列—巴勒斯坦冲突对犹太侨民社区影响的报告。该文件作者指出了四项主要后果：对以色列敌意的常态化、社区内部的分裂、政治影响力减弱，以及反犹主义的助长，据《耶路撒冷邮报》报道。

题为《不再置身事外：以色列—巴勒斯坦冲突如何影响侨民犹太人》的报告由INSS高级研究员西奥多·萨松和阿维沙伊·本·萨松-戈迪斯撰写，前者是米德尔伯里学院教授，后者负责美国—以色列方向。报告结论基于INSS工作组与美国、加拿大、法国、英国及南美国家大型犹太组织领导人进行的六个月讨论。

对以色列态度的变化

作者指出，由于外界对以色列国防军在加沙和约旦河西岸行动的评价，对以色列的敌对态度在西方社会中变得更加普遍。报告引用的2026年3月皮尤调查显示，60%的美国人对以色列持负面看法。2025年这一比例为53%，2022年为42%。

在18至29岁的美国人中，75%的受访者表达了对以色列的负面看法。研究人员还指出，激烈的抗议活动波及犹太教堂、雇用以色列国防军退伍军人的营地、希勒尔团体，以及遭到抵制、撤资和制裁运动针对的企业。

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分裂与政治压力

作者评估认为，两国解决方案前景的削弱加深了侨民内部的争议，尤其是在年轻人中间。报告引用的2026年6月AP-NORC调查显示，24%的美国犹太人表示自己完全没有对以色列的情感依恋。在18至29岁的受访者中，这一比例为39%。

研究人员还表示，侨民社区的政治影响力有所下降。他们将此归因于缺乏解决冲突的政治途径，以及一些以色列官员存在争议的言论和政策。文件提及在美国初选中对以色列持批评立场的候选人获胜、加拿大推动武器供应禁运和承认巴勒斯坦国家地位，以及英国对来自约旦河西岸定居点商品的限制。

根据报告提及的梅尔曼集团调查，56%的美国犹太选民严重担忧总理本雅明·内塔尼亚胡的行为加剧了反犹主义。作者还援引美国犹太人委员会的一项调查，其中93%的受访者认为反犹主义是一个严重问题。

对以色列当局的建议

报告建议以色列当局避免使用会强化侵犯人权指控的言辞，公开与此类言论划清界限，并追究约旦河西岸极端分子暴力行为责任人的责任。作者还呼吁保留通过外交手段实现解决的前景，与侨民组织建立持续对话，并系统评估以色列国内政策对世界各地犹太社区的影响。

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