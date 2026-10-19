Институт исследований национальной безопасности (INSS) опубликовал отчет о влиянии израильско-палестинского конфликта на еврейские общины диаспоры. Авторы документа назвали четыре главных последствия: нормализацию враждебности к Израилю, раскол внутри общин, ослабление политического влияния и подпитку антисемитизма, сообщает Jerusalem Post.

Отчет «Больше не в стороне: как израильско-палестинский конфликт влияет на евреев диаспоры» подготовили старшие исследователи INSS Теодор Сассон, профессор Middlebury College, и Авишай Бен Сассон-Гордис, руководитель направления США—Израиль. Выводы основаны на шести месяцах обсуждений рабочей группы INSS с руководителями крупных еврейских организаций в США, Канаде, Франции, Великобритании и странах Южной Америки.

Изменение отношения к Израилю

Авторы отмечают, что враждебное отношение к Израилю стало более привычным в западных обществах из-за оценок действий Армии обороны Израиля в Газе и на Западном берегу. Приведенный в отчете мартовский опрос Pew за 2026 год показал, что 60% американцев относятся к Израилю неблагоприятно. В 2025 году этот показатель составлял 53%, а в 2022-м — 42%.

Среди американцев в возрасте от 18 до 29 лет негативное отношение к Израилю выразили 75% респондентов. Исследователи также указали, что интенсивные протесты затрагивают синагоги, лагеря, нанимающие ветеранов Армии обороны Израиля, группы Hillel и предприятия, против которых ведутся кампании бойкота, изъятия инвестиций и санкций.

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Расколы и политическое давление

По оценке авторов, ослабление перспективы двухгосударственного урегулирования углубило внутренние споры в диаспоре, особенно среди молодежи. В июньском опросе AP-NORC 2026 года, на который ссылается отчет, 24% американских евреев заявили, что совершенно не чувствуют эмоциональной привязанности к Израилю. Среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет таких было 39%.

Исследователи также заявили о снижении политического влияния общин диаспоры. Они связали это с отсутствием политического пути к урегулированию конфликта, а также с противоречивыми заявлениями и политикой отдельных израильских чиновников. В документе упомянуты победы на праймериз в США кандидатов с критической по отношению к Израилю позицией, продвижение Канадой эмбарго на поставки оружия и признания палестинской государственности, а также ограничения в Великобритании на товары из поселений на Западном берегу.

Согласно упомянутому в отчете опросу Mellman Group, 56% американских еврейских избирателей были серьезно обеспокоены тем, что действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху усилили антисемитизм. Авторы также сослались на опрос AJC, согласно которому 93% респондентов считают антисемитизм серьезной проблемой.

Рекомендации для израильских властей

В отчете рекомендовали израильским властям избегать риторики, усиливающей обвинения в нарушениях прав человека, публично дистанцироваться от таких заявлений и привлекать к ответственности виновных в насилии со стороны экстремистов на Западном берегу. Авторы также призвали сохранять дипломатическую перспективу урегулирования, наладить постоянный диалог с организациями диаспоры и систематически оценивать влияние внутренней политики Израиля на еврейские общины мира.

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