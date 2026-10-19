We Włoszech wicepremier, minister transportu i lider prawicowej partii Liga Matteo Salvini oświadczył, że do Mediolanu planuje się skierować dodatkowo około 500 żołnierzy. Jak powiedział, ma to nastąpić po zamieszkach, do których doszło w północnowłoskim mieście w weekend. Salvini nazwał dodatkowe rozmieszczenie żołnierzy środkiem ochrony miasta.

Środek w dekrecie bezpieczeństwa

Salvini poinformował o zamiarze zaangażowania dodatkowych żołnierzy w mediach społecznościowych w poniedziałek, 19 października. Jak podaje ANSA English, polityk określił ten środek jako jeden z zapisów dekretu z mocą ustawy o bezpieczeństwie, który rząd spodziewa się zatwierdzić na posiedzeniu gabinetu we wtorek.

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Oświadczenie lidera Ligi

Salvini przedstawił skierowanie żołnierzy do Mediolanu jako polityczny sukces kierowanej przez niego partii. We wpisie wezwał do przejścia od słów do czynów i nazwał planowane zwiększenie liczby żołnierzy w celu ochrony miasta zwycięstwem Ligi.

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