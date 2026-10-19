W Szwecji przewodniczący parlamentu Andreas Norlén powierzył liderce Partii Centrum Elisabeth Thand Ringqvist misję utworzenia nowego rządu. Polityczka oświadczyła, że nie dąży do objęcia stanowiska premierki. Jak informuje RMF24, Norlén również unikał nazywania jej kandydatką na stanowisko szefowej rządu.

Tydzień na negocjacje

Thand Ringqvist ma przedstawić przewodniczącemu parlamentu wynik negocjacji do 26 października. Opowiada się za utworzeniem „rządu centrum” bez udziału Partii Lewicy i prawicowych Szwedzkich Demokratów.

Taki format wymaga znacznych kompromisów między socjaldemokratami a partiami centroprawicowymi. Inną opcją jest dołączenie Partii Centrum do prawicowego bloku, jednak między liberalnymi centrystami a Szwedzkimi Demokratami istnieją istotne różnice, przede wszystkim w polityce migracyjnej.

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Kryzys powyborczy trwa

Szwecja od ponad miesiąca pozostaje bez nowego rządu po wyborach z 13 września. W czwartek parlament nie poparł wyboru liderki socjaldemokratów Magdaleny Andersson na szefową rządu.

Socjaldemokraci wygrali wybory i wraz z Partią Lewicy, Partią Centrum oraz Partią Ochrony Środowiska – Zielonymi mają w parlamencie 176 mandatów. Jednocześnie siły te nie mogą uzgodnić składu przyszłego rządu. Jedną z głównych kwestii spornych jest program gospodarczy, w szczególności poziom podatków. Partia Lewicy nalega na własnych ministrów w gabinecie, czemu sprzeciwia się Partia Centrum.

W parlamencie mogą odbyć się jeszcze trzy głosowania nad kandydaturą premiera. Jeśli nie przyniosą one rezultatu, muszą zostać automatycznie zarządzone przedterminowe wybory. Obowiązki szefa rządu pełni obecnie Ulf Kristersson z Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, który formalnie podał się do dymisji.

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