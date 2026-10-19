中央党领导人受命组建瑞典政府——RMF24

在瑞典，议会议长安德烈亚斯·诺伦委托中央党领导人伊丽莎白·坦德·林奎斯特组建新政府。这位政治人士表示，她并不谋求担任首相。正如RMF24报道，诺伦也避免称她为政府首脑候选人。

一周时间进行谈判

坦德·林奎斯特必须在10月26日前向议会议长提交谈判结果。她支持组建一个不包括左翼党和右翼瑞典民主党的“中间派政府”。

这种模式需要社会民主党与中右翼党派之间作出重大妥协。另一种选择是中央党加入右翼阵营，但自由派中间派与瑞典民主党之间存在重大分歧，首先是在移民政策方面。

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选后危机仍在持续

自9月13日选举后，瑞典一个多月来一直没有新政府。周四，议会未支持选举社会民主党领导人玛格达莱娜·安德松为政府首脑。

社会民主党赢得了选举，并与左翼党、中央党和环境保护党——绿党一起，在议会中拥有176个席位。同时，这些力量无法就未来政府的组成达成一致。主要争议之一是经济纲领，尤其是税收水平。左翼党坚持在内阁中拥有本党部长，中央党对此表示反对。

议会还可能就首相候选人进行三次投票。如果这些投票未能产生结果，必须自动举行提前选举。目前，来自温和联合党的乌尔夫·克里斯特松正在履行政府首脑职责，他已正式辞职。

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