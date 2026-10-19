В Швеции председатель парламента Андреас Норлен поручил лидеру Партии центра Элизабет Танд Рингквист сформировать новое правительство. Политик заявила, что не стремится занять пост премьер-министра. Как сообщает RMF24, Норлен также избегал называть ее кандидатом на пост главы правительства.

Неделя на переговоры

Танд Рингквист должна представить результат переговоров председателю парламента до 26 октября. Она выступает за создание «правительства центра» без участия Левой партии и правых Шведских демократов.

Для такого формата необходимы значительные компромиссы между социал-демократами и партиями правоцентристского спектра. Другой вариант — присоединение Партии центра к правому блоку, однако между либеральными центристами и Шведскими демократами существуют существенные разногласия, прежде всего в миграционной политике.

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Послевыборный кризис продолжается

Швеция более месяца остается без нового правительства после выборов 13 сентября. В четверг парламент не поддержал избрание лидера социал-демократов Магдалены Андерссон главой правительства.

Социал-демократы победили на выборах и вместе с Левой партией, Партией центра и Партией охраны окружающей среды — Зелеными имеют в парламенте 176 мест. В то же время эти силы не могут согласовать состав будущего правительства. Одним из главных разногласий является экономическая программа, в частности уровень налогов. Левая партия настаивает на собственных министрах в кабинете, против чего выступает Партия центра.

В парламенте могут состояться еще три голосования по кандидатуре премьер-министра. Если они не дадут результата, должны быть автоматически назначены досрочные выборы. Обязанности главы правительства сейчас исполняет Ульф Кристерссон из Умеренной коалиционной партии, который формально подал в отставку.

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