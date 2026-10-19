W związku z rozpoczęciem szczytu ONZ poświęconego bioróżnorodności w Erywaniu w Armenii badanie odnotowało spadek liczebności większości gatunków dzikich pszczół w Europie oraz około połowy gatunków bzygowatych w ciągu ostatniego stulecia. Dane obserwacyjne od 1921 roku wskazują, że we wszystkich częściach Europy, z wyjątkiem regionu alpejskiego, gatunków pszczół o malejącej liczebności jest więcej niż tych, których liczebność rośnie, informuje The Guardian.

Dane o zapylaczach

Naukowcy przeanalizowali dane obejmujące 88% gatunków pszczół i bzygowatych na kontynencie. Ich zdaniem zbiorowiska zapylaczy zmieniają się wskutek stopniowej utraty wrażliwych gatunków i wzrostu liczebności jedynie kilku bardziej odpornych gatunków. Naukowcy ostrzegli przed głębszymi zakłóceniami funkcjonalnymi, jeśli obecne trendy się nie zmienią.

W regionach atlantyckim i kontynentalnym badanie wykazało trwałe zmniejszanie się bogactwa gatunkowego pszczół i bzygowatych. W innych regionach tendencje były niejednoznaczne, a nawet pozytywne. Jednocześnie wskaźnik obecności gatunków, czyli prawdopodobieństwo wykrycia gatunku w danym miejscu, przeważnie się obniżał.

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Zagrożenia dla bioróżnorodności

Według badania 91% gatunków odnotowanych w ciągu minionego stulecia zarejestrowano także co najmniej raz w latach 2001–2020. Może to oznaczać, że do 9% gatunków mogło zniknąć w Europie. Jednocześnie autorzy zaznaczyli, że gatunki, których ostatnio nie odnotowano, często były rzadkie również w historycznych zapisach, dlatego ich zdaniem masowe wymierania jeszcze nie nastąpiły.

Główny autor badania, ekolog Hiszpańskiej Narodowej Rady Badawczej Carlos Martínez-Núñez, oświadczył, że utratę bioróżnorodności mogą ukrywać pozornie stabilne wskaźniki liczby gatunków. Jak powiedział, wzrost liczebności poszczególnych gatunków obecnie nie oznacza, że pozostaną one odporne wraz z nasilaniem się zmian klimatu i utraty siedlisk.

Prawie 90% dzikich roślin kwiatowych i ponad trzy czwarte głównych gatunków roślin uprawnych częściowo zależy od zapylania przez zwierzęta. Na 17. Konferencji ONZ w sprawie Bioróżnorodności Cop17 w Erywaniu dyplomaci mają omówić ochronę i zrównoważone użytkowanie przyrody, a także sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania jej zasobów genetycznych.

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