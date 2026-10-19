На фоне начала саммита ООН по биоразнообразию в Ереване, Армения, исследование зафиксировало сокращение численности большинства видов диких пчёл в Европе и примерно половины видов журчалок за последнее столетие. Данные наблюдений с 1921 года свидетельствуют, что во всех частях Европы, кроме Альпийского региона, видов пчёл со снижающейся численностью больше, чем тех, чья численность растёт, сообщает The Guardian.

Данные об опылителях

Исследователи проанализировали данные, охватывающие 88% видов пчёл и журчалок на континенте. По их мнению, сообщества опылителей меняются из-за постепенной утраты чувствительных видов и роста численности лишь нескольких более устойчивых видов. Учёные предупредили о более глубоких функциональных нарушениях, если нынешние тенденции не изменятся.

В Атлантическом и Континентальном регионах исследование выявило устойчивое снижение видового богатства пчёл и журчалок. В других регионах тенденции были неоднозначными или даже положительными. В то же время показатель присутствия видов, то есть вероятность обнаружить вид на определённом участке, в основном снижался.

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Риски для биоразнообразия

Согласно работе, 91% видов, зафиксированных в течение прошлого столетия, также регистрировали хотя бы один раз в 2001–2020 годах. Это может означать, что до 9% видов могли исчезнуть в Европе. В то же время авторы отметили, что виды, которые в последнее время не фиксировали, часто были редкими и в исторических записях, поэтому массовых вымираний, по их мнению, ещё не произошло.

Ведущий автор исследования, эколог Испанского национального исследовательского совета Карлос Мартинес-Нуньес заявил, что потерю биоразнообразия могут скрывать внешне стабильные показатели количества видов. По его словам, рост численности отдельных видов сейчас не означает, что они останутся устойчивыми по мере усиления изменения климата и утраты среды обитания.

Почти 90% диких цветковых растений и более трёх четвертей основных видов продовольственных культур частично зависят от опыления животными. На 17-й Конференции ООН по биоразнообразию Cop17 в Ереване дипломаты должны обсудить сохранение и устойчивое использование природы, а также справедливое распределение выгод от использования её генетических ресурсов.

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