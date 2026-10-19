在亚美尼亚埃里温举行的联合国生物多样性峰会开幕之际，一项研究记录显示，过去一个世纪，欧洲大多数野生蜜蜂物种以及约一半食蚜蝇物种的数量有所减少。自1921年以来的观测数据表明，除阿尔卑斯地区外，欧洲所有地区数量下降的蜜蜂物种多于数量增长的物种，《卫报》报道。

传粉者数据

研究人员分析的数据覆盖了欧洲大陆88%的蜜蜂和食蚜蝇物种。他们认为，传粉者群落正在发生变化，原因是敏感物种逐渐丧失，而只有少数更具韧性的物种数量增加。科学家警告称，如果当前趋势不改变，可能出现更深层的功能性扰乱。

在大西洋和大陆地区，研究发现蜜蜂和食蚜蝇的物种丰富度持续下降。在其他地区，这一趋势并不明确，甚至呈现积极态势。与此同时，物种出现率指标，即在某一地点发现某一物种的概率，大多在下降。

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对生物多样性的风险

根据这项研究，上个世纪记录到的物种中，91%也在2001年至2020年间至少被记录过一次。这可能意味着，多达9%的物种可能已在欧洲消失。与此同时，作者指出，近期未被记录到的物种往往在历史记录中也十分罕见，因此他们认为尚未发生大规模灭绝。

该研究的主要作者、西班牙国家研究委员会生态学家卡洛斯·马丁内斯-努涅斯表示，看似稳定的物种数量指标可能掩盖生物多样性的丧失。他说，个别物种数量的增长目前并不意味着，随着气候变化和栖息地丧失加剧，它们将继续保持韧性。

近90%的野生开花植物和超过四分之三的主要粮食作物物种部分依赖动物传粉。在埃里温举行的第17届联合国生物多样性大会Cop17上，外交官将讨论自然保护和可持续利用，以及公平分享利用其遗传资源所产生的惠益。

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