Sąd w Hajfie uznał Hamdana winnym łapownictwa — Jerusalem Post

Sąd Okręgowy w Hajfie w Izraelu uznał Mazida Hamdana za winnego wręczania łapówek Zeevowi Dolińskiemu, byłemu osobistemu i starszemu doradcy byłego prezydenta Reuwena Riwlina. Hamdan przyznał się do winy w ramach ugody dotyczącej przyznania się do winy na podstawie zmienionego aktu oskarżenia, informuje Jerusalem Post.

Porozumienie w sprawie kary

Prokuratura i obrona uzgodniły, że będą wnosić o sześć i pół miesiąca pozbawienia wolności dla Hamdana, które ma odbyć w formie prac społecznych. Strony uzgodniły również, że będą wnioskować o karę w zawieszeniu i grzywnę, której wysokość określi sąd. Sprawy pozostałych oskarżonych w tym postępowaniu trwają, a przyznanie się Hamdana do winy nie przesądza o ich winie.

Zgodnie ze zmienionym aktem oskarżenia w 2018 roku Hamdan umożliwił Dolińskiemu otrzymanie co najmniej 6 tys. nowych izraelskich szekli w dwóch kwotach po 3 tys. szekli każda na wypłaty gotówki. W zamian doradca miał pomagać w rozwiązywaniu spraw, w których Hamdan miał interes finansowy.

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Interwencje w organach państwowych

Chodziło w szczególności o zgodę na budowę stacji benzynowej na ziemi Hamdana, zezwolenie na wjazd do Izraela dla mieszkańca Abu Zabi i dwóch obywateli Jordanii, a także wydanie izraelskiego paszportu. Doliński zwracał się również do urzędników w sprawie przywrócenia cofniętej licencji na strzelbę myśliwską, rezydentury medycznej w Galilee Medical Center w Naharijji oraz grantu w wysokości 250 tys. szekli na pracę lekarza na peryferiach.

Drugi epizod dotyczy odwołań od wyników egzaminów Ministerstwa Zdrowia na uzyskanie licencji w zakresie terapii zajęciowej. Według zmienionego aktu oskarżenia Hamdan zorganizował przekazanie Dolińskiemu środków od Marwana Rayana w zamian za pomoc w odwołaniach jego syna i siostrzenicy. W ramach szerszej sprawy były asystent parlamentarny Nissim Cohen wcześniej przyznał się do przyjmowania łapówek i prania pieniędzy; po apelacji jego kara więzienia została skrócona do 22 miesięcy. Sprawa Hamdana przejdzie teraz do etapu wymierzenia kary.

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