Суд Хайфы признал Хамдана виновным во взяточничестве — Jerusalem Post

Окружной суд Хайфы в Израиле признал Мазида Хамдана виновным в даче взяток Зееву Долинскому — бывшему личному и старшему советнику экс-президента Реувена Ривлина. Хамдан признал вину в рамках сделки о признании вины по измененному обвинительному заключению, сообщает Jerusalem Post.

Соглашение о наказании

Прокуратура и защита договорились просить для Хамдана шесть с половиной месяцев лишения свободы, которые он должен отбыть в форме общественных работ. Стороны также согласились ходатайствовать об условном наказании и штрафе, размер которого определит суд. Дела других обвиняемых в этом производстве продолжаются, а признание вины Хамданом не определяет их вину.

Согласно материалам измененного обвинения, в 2018 году Хамдан обеспечил Долинскому возможность получить не менее 6 тысяч новых израильских шекелей двумя суммами по 3 тысячи шекелей для снятия наличных. В обмен советник должен был содействовать решению вопросов, в которых Хамдан имел финансовый интерес.

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Обращения в государственные органы

Речь, в частности, шла о согласовании строительства автозаправочной станции на земле Хамдана, разрешении на въезд в Израиль для жителя Абу-Даби и двух граждан Иордании, а также оформлении израильского паспорта. Долинский также обращался к должностным лицам по поводу восстановления отозванной лицензии на охотничье ружье, медицинской резидентуры в Медицинском центре Галилеи в Нахарии и гранта на 250 тысяч шекелей для работы врача на периферии.

Второй эпизод касается обжалования результатов экзаменов Министерства здравоохранения на получение лицензии по эрготерапии. Согласно измененному обвинению, Хамдан организовал передачу Долинскому средств от Марвана Раяна за содействие в апелляциях его сына и племянницы. В рамках более широкого дела бывший парламентский помощник Ниссим Коэн ранее признал вину в получении взяток и отмывании денег; после апелляции срок его заключения сократили до 22 месяцев. Теперь дело Хамдана перейдет к назначению наказания.

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