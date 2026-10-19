海法法院裁定哈姆丹犯行贿罪——《耶路撒冷邮报》

以色列海法地区法院裁定马齐德·哈姆丹犯有向前总统鲁文·里夫林的前私人及高级顾问泽埃夫·多林斯基行贿罪。哈姆丹根据经修改的起诉书达成认罪协议并认罪，《耶路撒冷邮报》报道。

量刑协议

检方与辩方同意请求判处哈姆丹六个半月监禁，并以社区服务的形式服刑。双方还同意请求判处缓刑和罚款，罚款数额将由法院决定。该程序中其他被告的案件仍在进行，哈姆丹的认罪并不决定他们是否有罪。

根据经修改的起诉书，2018年，哈姆丹使多林斯基得以分两笔、每笔3000新以色列谢克尔，获得至少6000新以色列谢克尔用于提取现金。作为交换，这名顾问应协助解决哈姆丹拥有经济利益的事项。

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向国家机关提出请求

其中包括批准在哈姆丹的土地上建设加油站、允许一名阿布扎比居民和两名约旦公民进入以色列，以及办理以色列护照。多林斯基还就恢复被撤销的猎枪许可证、在纳哈里亚的加利利医疗中心进行医学住院医师培训，以及为医生在边远地区工作提供25万谢克尔补助金等事宜联系官员。

第二项事件涉及对卫生部职业治疗执照考试结果提出上诉。根据经修改的起诉书，哈姆丹安排将马尔万·拉扬的资金交给多林斯基，以换取其协助拉扬儿子和侄女的上诉。在更广泛的案件中，前议会助理尼西姆·科恩此前承认犯有收受贿赂和洗钱罪；在上诉后，他的监禁刑期被缩短至22个月。哈姆丹的案件现将进入量刑阶段。

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