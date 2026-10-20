Prezydent Nigerii Bola Tinubu podczas spotkania w Willi Prezydenckiej w Abudży wezwał ruch City Boy Movement do zmobilizowania młodzieży na rzecz jego administracji przed wyborami powszechnymi w 2027 roku. Wydarzenie zorganizował City Boy Movement wspólnie z grupą Relax, Tinubu Is Fixing Nigeria Movement, informuje Premium Times Nigeria.

Spotkanie zatytułowane Together Till 2027: An Evening with the Original City Boy zgromadziło młodych zwolenników oraz grupy polityczne popierające reelekcję Tinubu. Prezydent nazwał wybory w 2027 roku walką o przyszłość młodego pokolenia i wezwał młodych Nigeryjczyków do aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości kraju.

Wypowiedzi na temat reform gospodarczych

Tinubu oświadczył, że jego administracja odziedziczyła poważne trudności finansowe, w tym niewypełnione zobowiązania wobec linii lotniczych oraz uszczuplone rezerwy. Według niego wymagało to trudnych decyzji w celu stabilizacji gospodarki.

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Prezydent przypomniał o zniesieniu subsydiów na paliwo w pierwszym dniu urzędowania. Oświadczył, że Nigeria nie mogła dalej finansować subsydiów, i odrzucił wezwania do przywrócenia poprzedniego systemu. Tinubu przyznał, że reformy utrudniły życie Nigeryjczykom, ale podziękował zwolennikom za wspieranie rządu w warunkach trudności gospodarczych.

Programy dla młodzieży i sieć polityczna

Wśród inicjatyw dla młodzieży Tinubu wymienił Nigeryjski Fundusz Pożyczek Edukacyjnych (NELFUND). Oświadczył, że wsparcie za pośrednictwem funduszu otrzymało ponad milion studentów, w tym ci, których rodziców nie było stać na opłacenie nauki. Prezydent odnotował także utworzenie Credit Corps, która, jak stwierdził, ma pomagać młodym pracownikom kupować laptopy, samochody, motocykle i systemy energii słonecznej bez konieczności polegania wyłącznie na własnych oszczędnościach.

Tinubu pochwalił City Boy Movement za budowę sieci w stanach, obszarach samorządu lokalnego i lokalach wyborczych. Doradził organizatorom utworzenie centrum telefonicznego do codziennej komunikacji z młodymi Nigeryjczykami. Osobno prezydent pochwalił swojego syna, Seyiego Tinubu, patrona ruchu, za organizowanie młodzieży wokół politycznej agendy administracji.

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