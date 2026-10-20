Президент Нигерии Бола Тинубу на встрече в Президентской вилле в Абудже призвал движение City Boy Movement мобилизовать молодежь в поддержку его администрации перед всеобщими выборами 2027 года. Мероприятие организовало City Boy Movement совместно с группой Relax, Tinubu Is Fixing Nigeria Movement, сообщает Premium Times Nigeria.

Встреча под названием Together Till 2027: An Evening with the Original City Boy собрала молодых сторонников и политические группы, поддерживающие переизбрание Тинубу. Президент назвал выборы 2027 года борьбой за будущее молодого поколения и призвал молодых нигерийцев активно участвовать в формировании будущего страны.

Заявления об экономических реформах

Тинубу заявил, что его администрация унаследовала серьезные финансовые трудности, в том числе невыполненные обязательства перед авиакомпаниями и сокращение резервов. По его словам, это потребовало сложных решений для стабилизации экономики.

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Президент напомнил об отмене топливных субсидий в первый день своего пребывания в должности. Он заявил, что Нигерия не могла и далее финансировать субсидии, и отверг призывы вернуть прежнюю систему. Тинубу признал, что реформы усложнили жизнь нигерийцев, но поблагодарил сторонников за поддержку правительства в условиях экономических трудностей.

Программы для молодежи и политическая сеть

Среди инициатив для молодежи Тинубу упомянул Нигерийский фонд образовательных займов (NELFUND). Он заявил, что поддержку через фонд получили более миллиона студентов, в том числе те, чьи родители не могли оплатить обучение. Президент также отметил создание Credit Corps, которая, по его словам, должна помогать молодым работникам покупать ноутбуки, автомобили, мотоциклы и солнечные энергетические системы без необходимости полагаться только на собственные сбережения.

Тинубу похвалил City Boy Movement за построение сети в штатах, районах местного самоуправления и на избирательных участках. Он посоветовал организаторам создать кол-центр для ежедневного общения с молодыми нигерийцами. Отдельно президент отметил своего сына Сейи Тинубу, патрона движения, за организацию молодежи вокруг политической повестки администрации.

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