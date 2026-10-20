尼日利亚总统博拉·廷布在阿布贾总统别墅举行的一次会议上，呼吁 City Boy Movement 动员青年支持其政府，为2027年大选做准备。该活动由 City Boy Movement 与 Relax, Tinubu Is Fixing Nigeria Movement 团体共同组织，据《Premium Times Nigeria》报道。

这场题为 Together Till 2027: An Evening with the Original City Boy 的会议汇集了支持廷布连任的青年支持者和政治团体。总统称2027年选举是为年轻一代未来而进行的斗争，并呼吁尼日利亚年轻人积极参与塑造国家未来。

关于经济改革的表态

廷布表示，其政府继承了严重的财政困难，包括对航空公司未履行的义务以及储备减少。据他所说，这需要作出艰难决定以稳定经济。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

总统提到，他在就职第一天便取消了燃油补贴。他表示，尼日利亚无法继续为补贴提供资金，并拒绝了恢复先前制度的呼吁。廷布承认，这些改革使尼日利亚人的生活更加艰难，但感谢支持者在经济困难时期对政府的支持。

青年项目和政治网络

在青年倡议方面，廷布提到了尼日利亚教育贷款基金（NELFUND）。他表示，已有超过100万名学生通过该基金获得支持，其中包括父母无力支付学费的学生。总统还提到成立了 Credit Corps，他表示，该机构旨在帮助年轻劳动者购买笔记本电脑、汽车、摩托车和太阳能系统，而无需仅依靠自己的储蓄。

廷布赞扬 City Boy Movement 在各州、地方政府区域和投票站建立网络。他建议组织者设立呼叫中心，与尼日利亚青年进行日常沟通。总统还特别赞扬了他的儿子、该运动的赞助人塞伊·廷布，称其围绕政府的政治议程组织青年。

关注我们在