W Estonii od 2027 roku właściciele samochodów, którzy nie skorzystają z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów i po prostu pozostawią je na swoich podwórkach, będą musieli płacić podatek od pojazdów, informuje ERR News.

Samochody będą wykreślane z rejestru

Na początku 2026 roku w Estonii było 225 290 nieużywanych pojazdów. Później ich liczba spadła do 158 274. Po automatycznym wykreśleniu z rejestru pojazdów, których rejestracja została zawieszona siedem lat temu, wskaźnik ten ma zmniejszyć się jeszcze bardziej.

Jeśli samochód wykreślony z rejestru fizycznie nadal istnieje, a właściciel będzie chciał ponownie używać go na drogach, będzie musiał zapłacić opłatę rejestracyjną. Według Siima Sarapuu, dyrektora wydziału ruchu drogowego Administracji Transportu, w zależności od mocy silnika kwota zgodnie z obowiązującymi zasadami opodatkowania może sięgać kilku tysięcy euro.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyrejestrowanie stanie się droższe

Pojazd można czasowo wyrejestrować na dwa lata. Jeśli właściciel tego nie zrobi i po prostu pozostawi samochód na podwórku, od 2027 roku będzie musiał płacić podatek od pojazdów.

Dla właścicieli pojazdów, które nadal są zarejestrowane, ale faktycznie już nie istnieją, wyrejestrowanie do końca 2026 roku kosztuje 15 euro. W 2027 roku opłata wzrośnie do 800 euro. W Tallinnie porzucone samochody nadal stanowią problem, choć właściciele częściej przekazują je do utylizacji lub organizują ją samodzielnie.

W tym roku w kraju wydano około 9 300 świadectw zniszczenia pojazdów, o kilkaset mniej niż w ubiegłym roku. Według Estońskiego Stowarzyszenia Demontażu Samochodów oddanie na złom przeciętnego starego samochodu osobowego przynosi od 200 do 300 euro.

Czytaj nas na