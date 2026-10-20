В Эстонии с 2027 года владельцам автомобилей, которые не воспользуются возможностью временно снять их с регистрации и просто оставят машины во дворе, придется платить транспортный налог, сообщает ERR News.

Автомобили будут исключать из реестра

В начале 2026 года в Эстонии насчитывалось 225 290 неиспользуемых транспортных средств. Позднее их количество сократилось до 158 274. После автоматического исключения из реестра транспортных средств, регистрация которых была приостановлена семь лет назад, этот показатель должен уменьшиться еще больше.

Если исключенный из реестра автомобиль физически существует и владелец захочет снова использовать его на дорогах, необходимо будет заплатить регистрационный сбор. По словам директора отдела дорожного движения Транспортной администрации Сийма Сарапуу, в зависимости от мощности двигателя сумма по действующим правилам налогообложения может достигать нескольких тысяч евро.

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Снятие с регистрации станет дороже

Транспортное средство можно временно снять с регистрации на два года. Если владелец этого не сделает и просто оставит автомобиль во дворе, с 2027 года он должен будет платить транспортный налог.

Для владельцев транспортных средств, которые все еще зарегистрированы, но фактически уже не существуют, снятие с регистрации до конца 2026 года стоит 15 евро. В 2027 году плата вырастет до 800 евро. В Таллине брошенные автомобили по-прежнему являются проблемой, хотя владельцы чаще передают их на утилизацию или организуют ее самостоятельно.

В этом году в стране выдали около 9 300 сертификатов об уничтожении транспортных средств — на несколько сотен меньше, чем в прошлом году. По данным Эстонской ассоциации демонтажа автомобилей, сдача на металлолом среднего старого легкового автомобиля приносит от 200 до 300 евро.

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