据ERR News报道，自2027年起，在爱沙尼亚，未选择暂时注销车辆登记、而只是将汽车停放在院内的车主将必须缴纳车辆税。

汽车将被从登记册中注销

2026年初，爱沙尼亚共有225,290辆未使用的车辆。随后，这一数字降至158,274辆。在登记被暂停七年的车辆被自动从登记册中注销后，这一数字预计还将进一步减少。

如果被从登记册中注销的汽车在实体上仍然存在，且车主希望再次在道路上使用该车，则必须缴纳登记费。爱沙尼亚交通管理局道路交通部门主管西姆·萨拉普（Siim Sarapuu）表示，根据现行税收规定，费用可能因发动机功率而达到数千欧元。

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注销登记将变得更贵

车辆可以暂时注销登记两年。如果车主不这样做，而只是将汽车停在院内，那么自2027年起就必须缴纳车辆税。

对于仍在登记册中、但实际上已不复存在的车辆，其车主在2026年底前办理注销登记的费用为15欧元。2027年，该费用将升至800欧元。在塔林，被遗弃的汽车仍然是一个问题，尽管车主更常将其交由处置，或自行安排处置。

今年，该国签发了约9,300份车辆销毁证明，比去年少数百份。据爱沙尼亚汽车拆解协会称，一辆普通旧乘用车报废可获得200至300欧元。

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