W Finlandii policja otrzymała ponad 36 tys. zgłoszeń dotyczących domniemanych napaści w okresie od stycznia do września 2026 roku. To o ponad 10% więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku, informuje YLE News, powołując się na dane Fińskiego Urzędu Statystycznego.

Możliwy nowy rekord

Od początku roku policja otrzymywała średnio około 4 tys. zgłoszeń napaści miesięcznie. Starszy statystyk Fińskiego Urzędu Statystycznego Kimmo Haapakangas zaznaczył, że przy takim tempie łączna liczba napaści zgłoszonych policji może do końca roku ustanowić nowy rekord w statystykach przestępczości kraju.

Poprzedni rekord odnotowano w 2025 roku, gdy policja otrzymała 44 600 zgłoszeń napaści.

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Wzrost we wszystkich regionach

Liczba zgłoszeń dotyczących domniemanych napaści wzrosła we wszystkich regionalnych komendach policji w Finlandii. Najbardziej zauważalną dynamikę odnotowano w Uusimaa Zachodniej i Wschodniej: tam wskaźniki podwoiły się w porównaniu z poziomem z 2015 roku.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku w statystykach odnotowano także 56 przypadków domniemanego zabójstwa — tyle samo, co od stycznia do września 2025 roku. Liczba usiłowań zabójstwa niemal się nie zmieniła: 306 w 2026 roku wobec 305 rok wcześniej.

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