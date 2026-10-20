В Финляндии полиция получила более 36 тысяч заявлений о предполагаемых нападениях в период с января по сентябрь 2026 года. Это более чем на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает YLE News со ссылкой на данные Статистического управления Финляндии.

Возможный новый рекорд

С начала года в среднем ежемесячно в поле зрения полиции поступало около 4 тысяч сообщений о нападениях. Старший статистик Статистического управления Финляндии Киммо Хаапакангас отметил, что при таких темпах к концу года общее число нападений, о которых сообщили полиции, может установить новый рекорд в криминальной статистике страны.

Предыдущий рекорд зафиксировали в 2025 году, когда в полицию поступило 44 600 заявлений о нападениях.

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Рост во всех регионах

Количество заявлений о предполагаемых нападениях выросло во всех региональных управлениях полиции Финляндии. Наиболее заметная динамика наблюдалась в Западной и Восточной Уусимаа: там показатели удвоились по сравнению с уровнем 2015 года.

За первые девять месяцев 2026 года в статистике также зафиксировали 56 случаев предполагаемого убийства — столько же, сколько с января по сентябрь 2025 года. Число покушений на убийство почти не изменилось: 306 в 2026 году против 305 годом ранее.

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