W RPA byłego generała policji aresztowano w sprawie nielegalnego posiadania ponad 100 nabojów wydanych Południowoafrykańskiej Służbie Policyjnej. 57-letni mężczyzna ma stawić się przed Sądem Magistrackim w Johannesburgu 20 października 2026 roku. Jego nazwisko nie zostało jeszcze oficjalnie ujawnione.

Amunicję znaleziono podczas przeszukania

Jak podaje Daily Maverick, 6 lipca funkcjonariusze policyjnej jednostki zajmującej się niewyjaśnionymi sprawami przeprowadzili przeszukanie domu byłego urzędnika w Centurionie. Według oświadczenia policji podczas przeszukania rzekomo zabezpieczono ponad 100 nabojów do R5 i kalibru 9 mm, wydanych przez SAPS.

Aresztowanie jest związane właśnie z podejrzeniem nielegalnego posiadania tej amunicji. Były generał odszedł ze służby policyjnej w 2009 roku.

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Materiały w sprawie Sindile Mfaziego

Podczas lipcowego przeszukania policja zabezpieczyła również dokumenty i urządzenia elektroniczne, które, według jej oceny, mogą być istotne dla śledztwa w sprawie śmierci generała porucznika Sindile Mfaziego. Pełnił on funkcję zastępcy krajowego komisarza policji ds. wykrywania przestępstw i zmarł w 2021 roku.

Wcześniej władze wiązały śmierć Mfaziego z powikłaniami po COVID-19. Później pojawiły się twierdzenia, że mógł on ujawnić korupcję na dużą skalę i stać się celem zawodowych zabójców, którzy rzekomo go otruli. Ciało Mfaziego ekshumowano, a policja potwierdziła, że bada przyczyny jego śmierci. Według publikacji funkcjonariusze obecnie rozpatrują tę sprawę jako możliwe zabójstwo.

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