В ЮАР бывшего генерала полиции арестовали по делу о незаконном хранении более 100 патронов, выданных Южноафриканской полицейской службе. 57-летний мужчина должен предстать перед Магистратским судом Йоханнесбурга 20 октября 2026 года. Его имя официально пока не разглашается.

Боеприпасы обнаружили во время обыска

Как сообщает Daily Maverick, 6 июля сотрудники полицейского подразделения, занимающегося нераскрытыми делами, провели обыск в доме бывшего должностного лица в Сентурионе. Согласно заявлению полиции, во время обыска якобы изъяли более 100 патронов для R5 и калибра 9 мм, выданных SAPS.

Арест связан именно с подозрением в незаконном хранении этих боеприпасов. Бывший генерал покинул полицейскую службу в 2009 году.

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Материалы по делу Синдиле Мфази

Во время июльского обыска полиция также изъяла документы и электронные устройства, которые, по ее оценке, могут иметь значение для расследования смерти генерал-лейтенанта Синдиле Мфази. Он занимал должность заместителя национального комиссара полиции по раскрытию преступлений и умер в 2021 году.

Ранее власти связывали смерть Мфази с осложнениями от COVID-19. Позднее появились утверждения, что он мог разоблачить масштабную коррупцию и стать целью профессиональных убийц, которые якобы отравили его. Тело Мфази эксгумировали, а полиция подтвердила, что расследует причины его смерти. По данным издания, правоохранители сейчас рассматривают этот случай как возможное убийство.

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