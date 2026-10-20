У ПАР ексгенерала поліції заарештували за понад 100 набоїв — Daily Maverick

У ПАР колишнього генерала поліції заарештували у справі про незаконне володіння понад 100 набоями, виданими Південноафриканській поліцейській службі. 57-річний чоловік має постати перед Магістратським судом Йоганнесбурга 20 жовтня 2026 року. Його ім’я офіційно ще не оприлюднили.

Боєприпаси виявили під час обшуку

Як повідомляє Daily Maverick, обшук у будинку колишнього посадовця в Сентуріоні провели 6 липня працівники поліцейського підрозділу, що займається нерозкритими справами. За заявою поліції, під час обшуку нібито вилучили понад 100 набоїв для R5 та калібру 9 мм, виданих SAPS.

Арешт пов’язаний саме з підозрою в незаконному володінні цими боєприпасами. Колишній генерал залишив поліцейську службу у 2009 році.

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Матеріали у справі Сінділе Мфазі

Під час липневого обшуку поліція також вилучила документи та електронні пристрої, які, за її оцінкою, можуть бути важливими для розслідування смерті генерал-лейтенанта Сінділе Мфазі. Він обіймав посаду заступника національного комісара поліції з розкриття злочинів і помер у 2021 році.

Раніше влада пов’язувала смерть Мфазі з ускладненнями від COVID-19. Згодом з’явилися твердження, що він міг викрити масштабну корупцію та стати ціллю професійних убивць, які нібито отруїли його. Тіло Мфазі ексгумували, а поліція підтвердила, що розслідує причини його смерті. За даними видання, правоохоронці нині розглядають цей випадок як можливе вбивство.

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