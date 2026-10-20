南非一名前警察将军因涉嫌非法持有100多发配发给南非警察局的弹药而被捕。这名57岁男子将于2026年10月20日在约翰内斯堡地方法院出庭。他的姓名尚未被官方公布。

搜查期间发现弹药

据《每日马弗里克报》报道，7月6日，负责处理悬案的警察部门人员搜查了这名前官员位于森特里恩的住所。根据警方声明，搜查期间据称缴获了100多发由SAPS配发的R5步枪弹药和9毫米弹药。

此次逮捕正是与涉嫌非法持有这些弹药有关。这名前将军于2009年离开警察部门。

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辛迪莱·姆法齐案相关材料

在7月的搜查中，警方还缴获了文件和电子设备，警方认为这些物品可能对调查中将辛迪莱·姆法齐的死亡具有重要意义。他曾担任负责侦破犯罪的国家警察副总监，并于2021年去世。

此前，当局将姆法齐的死亡与COVID-19并发症联系起来。后来出现说法称，他可能揭露了大规模腐败，并成为职业杀手的目标，这些杀手据称毒害了他。姆法齐的遗体被掘出，警方确认正在调查其死因。据该报报道，执法人员目前将此案视为可能的谋杀案。

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