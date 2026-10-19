Władze prowincji Kiwu Północne na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga wprowadziły ograniczenia z powodu wybuchu Eboli: zakazały masowych wydarzeń, ograniczyły liczbę pasażerów w transporcie oraz dopuściły obecność na pogrzebach nie więcej niż 20 krewnych. O decyzji ogłoszonej 19 października informuje The Rio Times.

Władze prowincji zawiesiły organizację wydarzeń sportowych, koncertów, karaoke, parad, demonstracji politycznych i imprez rozrywkowych w klubach nocnych. Biura administracji publicznej będą przez miesiąc działać w trybie minimalnej obsługi. Na punktach kontrolnych należy zapewnić mycie rąk, dezynfekcję i kontrolę temperatury.

Osoby przenoszone między policyjnymi aresztami lub więzieniami również będą badane pod kątem Eboli. Nad przestrzeganiem nowych zasad mają czuwać prowincjonalny departament sportu i rekreacji, policja krajowa oraz prowincjonalny komitet bezpieczeństwa.

Ograniczenia w transporcie i podczas pogrzebów

Motocykle mogą przewozić nie więcej niż dwie osoby wraz z kierowcą. W samochodach osobowych może przebywać do czterech pasażerów i kierowca, a w jeepach — do sześciu pasażerów i kierowca. Liczbę uczestników pogrzebu ograniczono do 20 członków rodziny, ponieważ wirus może przenosić się przez krew i płyny ustrojowe osób chorych oraz zmarłych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dzień Zatrzymania Eboli

Gubernator Kiwu Północnego Evariste Somo Kakule ogłosił 19 października Dniem Zatrzymania Eboli. W Beni, Butembo, Oicha, Lubero-Centre i Kasindi-Lubiriha zawieszono działalność szkół, targowisk, małych sklepów i stacji paliw. Policja ustawiła blokady, a na ulicach było niewiele motocyklowych taksówek.

Według gubernatora, do 17 października z powodu Eboli w Kiwu Północnym zmarły 1252 osoby, a śmiertelność wśród zarejestrowanych przypadków wynosiła około 60%. Światowa Organizacja Zdrowia informowała wcześniej o 1755 potwierdzonych przypadkach i 1013 zgonach w prowincji według stanu na 6 października.

16 października w Beni rozpoczęto szczepienia preparatem Ervebo dla pracowników medycznych, członków ekip pogrzebowych, pracowników laboratoriów i osób transportujących ciała. WHO zaznaczała, że preparat jest dopuszczony przeciwko innemu gatunkowi wirusa Ebola i w przypadku tego szczepu powinien być stosowany wyłącznie w ramach badań.

Czytaj nas na