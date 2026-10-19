Власти провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго ввели ограничения из-за вспышки Эболы: запретили массовые мероприятия, ограничили количество пассажиров в транспорте и разрешили присутствие на похоронах не более 20 родственников. О решении, объявленном 19 октября, сообщает The Rio Times.

Провинциальные власти приостановили проведение спортивных мероприятий, концертов, караоке, парадов, политических демонстраций и развлекательных мероприятий в ночных клубах. Офисы органов публичной администрации в течение месяца будут работать в режиме минимального обслуживания. На контрольно-пропускных пунктах должны обеспечить мытье рук, дезинфекцию и температурный скрининг.

Людей, которых переводят между полицейскими изоляторами или тюрьмами, также будут проверять на Эболу. За соблюдением новых правил должны следить провинциальный департамент спорта и досуга, национальная полиция и провинциальный комитет безопасности.

Ограничения для транспорта и похорон

Мотоциклам разрешили перевозить не более двух человек вместе с водителем. В легковых автомобилях могут находиться до четырех пассажиров и водитель, а в джипах — до шести пассажиров и водитель. Количество участников похорон ограничили 20 членами семьи, поскольку вирус может передаваться через кровь и жидкости организма больных и умерших.

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День остановки Эболы

Губернатор Северного Киву Эварист Сомо Какуле объявил 19 октября Днем остановки Эболы. В Бени, Бутембо, Ойче, Луберо-Сентре и Касинди-Лубирихе приостановили работу школ, рынков, небольших магазинов и автозаправочных станций. Полиция установила блокпосты, а мотоциклетных такси на улицах было немного.

По словам губернатора, по состоянию на 17 октября от Эболы в Северном Киву умерли 1252 человека, а летальность среди зарегистрированных случаев составляла около 60%. Всемирная организация здравоохранения ранее сообщала о 1755 подтвержденных случаях и 1013 смертях в провинции по состоянию на 6 октября.

16 октября в Бени начали вакцинацию препаратом Ervebo для медиков, работников похоронных бригад, лабораторий и людей, которые транспортируют тела. ВОЗ отмечала, что препарат лицензирован против другого вида вируса Эбола и для этого штамма его следует применять только в рамках испытаний.

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