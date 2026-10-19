刚果民主共和国东部北基伍省当局因埃博拉疫情暴发实施限制措施：禁止大型活动，限制交通工具载客人数，并允许不超过20名亲属参加葬礼。The Rio Times报道，该决定于10月19日宣布。

省政府暂停举办体育赛事、音乐会、卡拉OK、游行、政治示威以及夜总会娱乐活动。公共行政机构办公室将在一个月内以最低服务模式运作。检查站必须提供洗手、消毒和体温筛查。

在警察拘留所或监狱之间转移的人员也将接受埃博拉筛查。省体育和休闲部门、国家警察以及省安全委员会将负责监督新规的执行。

交通和葬礼限制

摩托车获准载运的人数连同驾驶员不得超过两人。乘用车可搭载最多四名乘客和一名驾驶员，吉普车可搭载最多六名乘客和一名驾驶员。葬礼参加人数被限制为20名家庭成员，因为该病毒可通过患者和死者的血液及体液传播。

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埃博拉停止日

北基伍省省长埃瓦里斯特·索莫·卡库莱宣布10月19日为埃博拉停止日。本尼、布滕博、奥伊查、卢贝罗中心和卡辛迪-卢比里哈的学校、市场、小型商店和加油站暂停营业。警方设置了路障，街上的摩托车出租车很少。

省长表示，截至10月17日，北基伍省已有1252人死于埃博拉，登记病例中的病死率约为60%。世界卫生组织此前表示，截至10月6日，该省已有1755例确诊病例和1013例死亡。

10月16日，本尼开始为医务人员、殡葬队工作人员、实验室工作人员以及运输遗体的人员接种Ervebo疫苗。世卫组织指出，该疫苗获批用于防治另一种埃博拉病毒种类，对于该毒株只能在试验范围内使用。

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