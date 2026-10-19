В Италии вице-премьер, министр транспорта и лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что в Милан планируют дополнительно направить около 500 военнослужащих. По его словам, это должно произойти после беспорядков, случившихся в северном итальянском городе в выходные. Сальвини назвал дополнительное развертывание военных мерой по защите города.

Мера в декрете о безопасности

О намерении привлечь дополнительных военнослужащих Сальвини сообщил в социальных сетях в понедельник, 19 октября. Как сообщает ANSA English, политик назвал эту меру одним из положений декрета-закона о безопасности, который правительство рассчитывает одобрить на заседании кабинета министров во вторник.

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Заявление лидера «Лиги»

Сальвини представил направление военнослужащих в Милан как политический успех возглавляемой им партии. В публикации он призвал перейти от слов к делу и назвал предусмотренное увеличение числа военнослужащих для защиты города победой «Лиги».

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