Pakistan obniżył cenę benzyny o 5,16 rupii za litr — Dawn

Rząd Pakistanu obniżył cenę benzyny o 5,16 rupii za litr, a oleju napędowego o 7,69 rupii. Nowe ceny detaliczne zaczną obowiązywać 20 października: litr benzyny będzie kosztował 381,14 rupii, a oleju napędowego — 389,27 rupii.

Jak podał Dawn, powołując się na zawiadomienie rządowego wydziału ds. ropy i gazu, władze nadal będą pobierać od benzyny 114 rupii podatków i opłat za litr, a od oleju napędowego — 100 rupii.

Ceny po wiosennym szczycie

Cena oleju napędowego spadła od szczytowego poziomu 520,35 rupii za litr, odnotowanego 3 kwietnia. Przed wzrostem cen po 28 lutego olej napędowy kosztował około 281 rupii za litr.

Benzyna również osiągnęła maksimum 458,41 rupii za litr 3 kwietnia. Na początku marca jej cena wynosiła około 266 rupii za litr.

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Codzienny przegląd cen

17 lipca minister ds. ropy naftowej Ali Pervaiz Malik ogłosił, że ceny paliw będą przeglądane codziennie z powodu wahań na rynkach międzynarodowych. Rząd i premier polecili Urzędowi Regulacji Ropy i Gazu, Ogra, ustalanie codziennych cen zgodnie z międzynarodowymi trendami.

Władze przywróciły również środki oszczędnościowe z powodu wzrostu kosztów paliwa: rynki mają być zamykane o 21:00, a limity paliwa dla samochodów służbowych zmniejszono o 50% na trzy miesiące. We wrześniu premier Shehbaz Sharif ogłosił program pomocy dla użytkowników motocykli, autoriksz i samochodów o pojemności silnika do 800 centymetrów sześciennych.

Benzyna w Pakistanie jest wykorzystywana głównie w transporcie prywatnym, małych samochodach, rikszach i pojazdach dwukołowych. Olej napędowy jest ważny dla transportu towarowego, elektrowni i dużych generatorów.

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