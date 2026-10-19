Пакистан знизив ціну бензину на 5,16 рупії за літр — Dawn

Уряд Пакистану знизив ціну бензину на 5,16 рупії за літр, а дизельного пального — на 7,69 рупії. Нові роздрібні ціни почнуть діяти 20 жовтня: літр бензину коштуватиме 381,14 рупії, дизельного пального — 389,27 рупії.

За повідомленням Dawn, яке посилається на сповіщення нафтогазового підрозділу уряду, влада й надалі стягуватиме з бензину 114 рупій податків і зборів на літр, а з дизельного пального — 100 рупій.

Ціни після весняного піку

Вартість дизельного пального знизилася від пікового рівня 520,35 рупії за літр, зафіксованого 3 квітня. До зростання цін після 28 лютого дизель коштував близько 281 рупії за літр.

Бензин досягав максимуму 458,41 рупії за літр також 3 квітня. На початку березня його ціна становила приблизно 266 рупій за літр.

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Щоденний перегляд цін

17 липня міністр нафтової промисловості Алі Первез Малік оголосив, що ціни на пальне переглядатимуть щодня через коливання на міжнародних ринках. Уряд і прем'єр-міністр доручили Управлінню з регулювання нафти й газу Ogra визначати щоденні ціни відповідно до міжнародних тенденцій.

Влада також відновила заходи економії через підвищення вартості пального: ринки мають зачинятися о 21:00, а ліміти пального для службових автомобілів на три місяці скоротили на 50%. У вересні прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф оголосив програму допомоги для користувачів мотоциклів, авторикш і автомобілів з об'ємом двигуна до 800 кубічних сантиметрів.

Бензин у Пакистані переважно використовують у приватному транспорті, невеликих автомобілях, рикшах і двоколісних транспортних засобах. Дизельне пальне важливе для вантажних перевезень, електростанцій і великих генераторів.

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