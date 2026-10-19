巴基斯坦将汽油价格每升下调5.16卢比——Dawn

巴基斯坦政府将汽油价格每升下调5.16卢比，柴油价格每升下调7.69卢比。新的零售价格将于10月20日生效：汽油每升381.14卢比，柴油每升389.27卢比。

据《Dawn》报道，并援引政府石油和天然气部门的一份通知称，当局将继续对汽油每升征收114卢比的税费，对柴油每升征收100卢比。

春季峰值后的价格

柴油价格已从4月3日录得的每升520.35卢比的峰值下降。在2月28日后价格上涨之前，柴油价格约为每升281卢比。

汽油也在4月3日达到每升458.41卢比的最高水平。3月初，其价格约为每升266卢比。

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每日价格审查

7月17日，石油部长阿里·佩尔韦兹·马利克宣布，由于国际市场波动，燃油价格将每日审查。政府和总理指示石油和天然气监管局Ogra根据国际趋势确定每日价格。

由于燃油成本上升，当局还恢复了节约措施：市场必须在21:00关闭，公务车辆的燃油限额在三个月内削减50%。9月，总理谢赫巴兹·谢里夫宣布了一项援助计划，面向摩托车、机动三轮车以及发动机排量不超过800立方厘米的汽车用户。

巴基斯坦的汽油主要用于私人交通、小型汽车、人力车和两轮交通工具。柴油对货运、发电厂和大型发电机十分重要。

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