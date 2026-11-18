华盛顿提议将北约规则及欧洲军事力量部署问题纳入结束俄乌战争谈判的议程。欧洲各国领导人同意派遣代表参加技术磋商。

外交努力的加剧使欧洲各国面临艰难抉择。 美国代表呼吁俄罗斯和乌克兰考虑关于北约活动、军事能力以及在欧洲大陆部署部队的新提议。特别是，华盛顿曾询问基辅方面，是否愿意将顿巴斯移交给俄罗斯，以此换取加入北约。

将和平谈判与欧洲安全问题混为一谈，这与许多欧洲国家的先前立场相悖。这些国家曾坚持认为，俄罗斯必须首先停止军事行动，只有在此之后，才能讨论部队调动及北约的未来。 然而，在周五的峰会上，一些欧盟领导人承认，欧洲有必要参与磋商，以免失去华盛顿的支持。一些政界人士还提议重新考虑乌克兰加入北约的前景。

欧洲各国担心，如果没有他们的参与，其他各方可能会达成威胁欧洲大陆安全的让步协议。此外，唐纳德·特朗普甚至可能完全放弃谈判进程，使问题悬而未决。 美国的新做法尤其引起了俄罗斯邻国的担忧。它们认为，所提出的条件可能符合莫斯科的利益，并导致北约在其领土上的军事存在减少。

“东翼当然不是讨价还价的对象，也不可能存在任何势力范围，”立陶宛外交部长凯斯图提斯·布德里斯表示。

在美国中期选举中民主党获胜后，外交活动有所加剧。美国特使贾里德·库什纳和史蒂夫·维特科夫重启了俄罗斯与乌克兰之间的谈判，此前由于伊朗战争，双方自2月以来一直未进行谈判。 此后，华盛顿代表团与弗拉基米尔·普京举行了会晤。本周四，维特科夫和库什纳将在柏林与乌克兰及欧洲代表进行谈判。其中一个主要议题将是战争结束后对乌克兰的安全保障。

特朗普团队希望在明年1月国会新当选的民主党多数派开始履职之前，在谈判中取得进展。届时，议员们可能会对俄罗斯发起额外制裁，或争取增加对乌克兰的援助。

与此同时，据欧洲领导人评估，普京正试图拖延进程。在周五的峰会上，他们指出，莫斯科并未表现出放弃计划中的冬季攻势的意愿。 一些政界人士还推测，这位俄罗斯领导人正寄希望于2027年的欧洲大选，尤其是法国大选——届时反对继续支持乌克兰的极右翼势力可能会上台执政。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基则表示，愿意考虑美国在安全方面的提议。不过，基辅方面期待华盛顿就乌克兰加入北约和欧盟的前景、维持一支强大的乌克兰军队以及为战后国家重建提供资金等事宜提出具体计划。

“我第一次从乌克兰方面听到，没有军事解决方案，我们需要专注于寻找外交途径。 俄方是否也有同样的意愿——我们从其方面听到了矛盾的信号，”保加利亚外交部长维利斯拉娃·彼得罗娃表示。

莫斯科的要求之一是，北约必须承诺不在1997年（即北约开始向原东欧集团国家扩张之时）之后加入该联盟的成员国境内部署军队。 作为交换，俄罗斯提议缩减其在与波兰、立陶宛接壤的加里宁格勒州以及白俄罗斯境内的军事存在。

在欧盟峰会上，多位领导人强调此类交换条件不可接受。与此同时，其中一些领导人表示，在征得乌克兰同意的前提下，未来可能重新审议领土问题，并提出了乌克兰加入北约的前景问题。

与普京达成的任何协议都可能在欧盟27个成员国及其他盟国之间引发严重争议。与俄罗斯直接接壤的波罗的海国家对可能向莫斯科作出的让步尤为敏感。

尽管存在分歧，欧洲仍同意参与技术磋商。 周五，各国领导人确定了一支由国家安全顾问组成的代表团，他们将代表欧盟以及五个欧洲大国：德国、法国、英国、意大利和波兰。

来源：彭博社

此前，克里姆林宫曾拒绝欧洲参与和平谈判。

值得回顾的是，泽连斯基表示，乌克兰、美国和欧洲曾就结束战争举行过谈判。



和平谈判应包含俄罗斯方面的让步——卡雅·卡拉斯表示。

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