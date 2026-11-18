Вашингтон инициировал обсуждение правил НАТО и дислокации вооруженных сил в Европе в качестве одного из элементов переговоров о прекращении российско-украинской войны. Европейские лидеры согласились направить своих представителей на технические консультации.

Активизация дипломатических усилий поставила европейские страны перед сложным выбором. Американские представители призывают Россию и Украину рассмотреть новые предложения относительно деятельности НАТО, военных возможностей и размещения сил на континенте. В частности, Вашингтон спрашивал Киев, согласился бы он передать Донбасс России в обмен на вступление в Альянс.

Сочетание мирных переговоров с вопросами европейской безопасности противоречит прежней позиции многих стран Европы. Они настаивали, что сначала Россия должна прекратить боевые действия, и только после этого можно обсуждать перемещение войск и будущее НАТО. Однако во время пятничного саммита ряд лидеров ЕС признал, что Европе необходимо присоединиться к консультациям, чтобы не потерять поддержку Вашингтона. Некоторые политики также предложили вновь рассмотреть перспективу членства Украины в Альянсе.

Европейские государства опасаются, что без их участия другие стороны могут договориться об уступках, которые будут угрожать безопасности континента. Кроме того, Дональд Трамп может вообще отказаться от переговорного процесса, оставив вопрос нерешенным. Особое беспокойство новый подход США вызывает у стран, расположенных вблизи России. Они считают, что предложенные условия могут соответствовать интересам Москвы и привести к сокращению военного присутствия НАТО на их территории.

«Восточный фланг, конечно, не является предметом торга, и никаких сфер влияния быть не может», — заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Дипломатическая активность усилилась после победы демократов на промежуточных выборах в США. Американские посланники Джаред Кушнер и Стив Виткофф возобновили переговоры между Россией и Украиной, которые не проводились с февраля из-за войны в Иране. После этого представители Вашингтона встретились с Владимиром Путиным. В четверг Виткофф и Кушнер должны провести переговоры с украинскими и европейскими представителями в Берлине. Одной из главных тем станут гарантии безопасности для Украины после завершения войны.

Команда Трампа стремится продемонстрировать прогресс в переговорах до января, когда начнёт работу новое демократическое большинство в Конгрессе. После этого законодатели могут инициировать дополнительные санкции против России или добиваться увеличения помощи Украине.

В то же время Путин, по оценкам европейских лидеров, пытается затянуть процесс. На пятничном саммите они отметили, что Москва не демонстрирует готовности отказаться от запланированного зимнего наступления. Некоторые политики также предположили, что российский лидер рассчитывает на выборы в Европе в 2027 году, в частности во Франции, где к власти могут прийти ультраправые силы, выступающие против дальнейшей поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, продемонстрировал готовность рассматривать американские предложения по вопросам безопасности. Однако Киев ожидает от Вашингтона конкретных планов относительно перспектив вступления Украины в НАТО и ЕС, сохранения сильной украинской армии и финансирования восстановления страны после войны.

«Впервые я слышу от Украины, что военного решения нет, что нам нужно сосредоточиться на поиске дипломатического подхода. Будет ли у российской стороны такая же готовность — мы слышали с её стороны противоречивые сигналы», — заявила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова.

Среди требований Москвы — обязательство НАТО не размещать войска на территории государств, присоединившихся к Альянсу после 1997 года, когда началось его расширение за счет стран бывшего Восточного блока. Взамен Россия предлагает сократить собственное военное присутствие в Калининградской области, граничащей с Польшей и Литвой, а также в Беларуси.

Во время саммита ЕС ряд лидеров подчеркнул, что такой обмен неприемлем. В то же время некоторые из них допустили возможность будущего пересмотра территориальных вопросов с согласия Украины и подняли вопрос о перспективах ее вступления в НАТО.

Любые договоренности с Путиным могут вызвать серьезные споры среди 27 стран Евросоюза и других союзников. Особенно чувствительно к возможным уступкам Москве относятся балтийские государства, непосредственно граничащие с Россией.

Несмотря на разногласия, Европа согласилась присоединиться к техническим консультациям. В пятницу лидеры определили группу советников по национальной безопасности, которые будут представлять ЕС и пять крупных европейских государств: Германию, Францию, Великобританию, Италию и Польшу.

Источник: Bloomberg

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