Waszyngton zainicjował dyskusję na temat zasad NATO oraz rozmieszczenia sił zbrojnych w Europie jako elementu negocjacji dotyczących zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przywódcy europejscy zgodzili się wysłać swoich przedstawicieli na konsultacje techniczne.

Zintensyfikowanie wysiłków dyplomatycznych postawiło kraje europejskie przed trudnym wyborem. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych wzywają Rosję i Ukrainę do rozważenia nowych propozycji dotyczących działalności NATO, potencjału wojskowego oraz rozmieszczenia sił na kontynencie. W szczególności Waszyngton zapytał Kijów, czy zgodziłby się przekazać Donbas Rosji w zamian za przystąpienie do Sojuszu.

Łączenie rozmów pokojowych z kwestiami bezpieczeństwa europejskiego jest sprzeczne z dotychczasowym stanowiskiem wielu krajów europejskich. Nalegały one, że najpierw Rosja musi zaprzestać działań wojennych, a dopiero potem można dyskutować o przemieszczeniu wojsk i przyszłości NATO. Jednak podczas piątkowego szczytu szereg przywódców UE uznało, że Europa musi włączyć się w konsultacje, aby nie stracić poparcia Waszyngtonu. Niektórzy politycy zaproponowali również ponowne rozważenie perspektywy członkostwa Ukrainy w Sojuszu.

Państwa europejskie obawiają się, że bez ich udziału pozostałe strony mogą uzgodnić ustępstwa, które będą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa kontynentu. Ponadto Donald Trump może w ogóle zrezygnować z procesu negocjacyjnego, pozostawiając kwestię nierozwiązaną. Szczególne zaniepokojenie nowym podejściem USA budzi wśród krajów położonych w pobliżu Rosji. Uważają one, że proponowane warunki mogą odpowiadać interesom Moskwy i doprowadzić do ograniczenia obecności wojskowej NATO na ich terytorium.

„Wschodnia flanka oczywiście nie jest przedmiotem targów i nie może być mowy o żadnych strefach wpływów” – oświadczył minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys.

Aktywność dyplomatyczna nasiliła się po zwycięstwie Demokratów w wyborach uzupełniających w USA. Amerykańscy wysłannicy Jared Kushner i Steve Witkoff wznowili rozmowy między Rosją a Ukrainą, które nie odbywały się od lutego z powodu wojny w Iranie. Następnie przedstawiciele Waszyngtonu spotkali się z Władimirem Putinem. W czwartek Witkoff i Kushner mają przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami Ukrainy i Europy w Berlinie. Jednym z głównych tematów będą gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy po zakończeniu wojny.

Zespół Trumpa dąży do wykazania postępów w negocjacjach przed styczniem, kiedy to pracę rozpocznie nowa demokratyczna większość w Kongresie. Następnie ustawodawcy mogą zainicjować dodatkowe sankcje wobec Rosji lub domagać się zwiększenia pomocy dla Ukrainy.

Jednocześnie, według oceny europejskich przywódców, Putin próbuje przeciągać ten proces. Podczas piątkowego szczytu zaznaczyli oni, że Moskwa nie wykazuje gotowości do rezygnacji z planowanej zimowej ofensywy. Niektórzy politycy zasugerowali również, że rosyjski przywódca liczy na wybory w Europie w 2027 roku, zwłaszcza we Francji, gdzie do władzy mogą dojść skrajnie prawicowe siły, które sprzeciwiają się dalszemu wspieraniu Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ze swojej strony wykazał gotowość do rozważenia amerykańskich propozycji dotyczących bezpieczeństwa. Kijów oczekuje jednak od Waszyngtonu konkretnych planów dotyczących perspektyw przystąpienia Ukrainy do NATO i UE, utrzymania silnej armii ukraińskiej oraz finansowania odbudowy kraju po wojnie.

„Po raz pierwszy słyszę od Ukrainy, że nie ma rozwiązania militarnego, że musimy skupić się na poszukiwaniu rozwiązania dyplomatycznego. Czy strona rosyjska wykaże taką samą gotowość – słyszeliśmy z jej strony sprzeczne sygnały” – oświadczyła minister spraw zagranicznych Bułgarii Velislava Petrova.

Wśród żądań Moskwy znajduje się zobowiązanie NATO do nieumieszczania wojsk na terytorium państw, które przystąpiły do Sojuszu po 1997 roku, kiedy to rozpoczęło się jego rozszerzenie na kraje byłego bloku wschodniego. W zamian Rosja proponuje ograniczenie własnej obecności wojskowej w obwodzie kaliningradzkim, graniczącym z Polską i Litwą, a także na Białorusi.

Podczas szczytu UE wielu przywódców podkreśliło, że taka wymiana jest nie do przyjęcia. Jednocześnie niektórzy z nich dopuścili możliwość przyszłego przeglądu kwestii terytorialnych za zgodą Ukrainy i poruszyli kwestię perspektyw jej przystąpienia do NATO.

Wszelkie porozumienia z Putinem mogą wywołać poważne spory wśród 27 państw Unii Europejskiej i innych sojuszników. Szczególnie wrażliwie na ewentualne ustępstwa wobec Moskwy reagują państwa bałtyckie, które bezpośrednio graniczą z Rosją.

Pomimo rozbieżności Europa zgodziła się wziąć udział w konsultacjach technicznych. W piątek przywódcy wyznaczyli grupę doradców ds. bezpieczeństwa narodowego, którzy będą reprezentować UE oraz pięć dużych państw europejskich: Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, Włochy i Polskę.

Źródło: Bloomberg

Wcześniej Kreml odrzucił udział Europy w rozmowach pokojowych.

Przypomnijmy, że Ukraina, USA i Europa przeprowadziły rozmowy dotyczące zakończenia wojny – poinformował Zełenski.



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