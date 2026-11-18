朝鲜曾多次拒绝接收美国总统唐纳德·特朗普致朝鲜领导人金正恩的私人信件。 平壤方面并未就这一行为作出官方解释，但分析人士推测，不愿与华盛顿恢复接触可能是朝鲜领导层战略的一部分。

据该媒体报道，美国政府曾试图恢复华盛顿与平壤之间的外交接触，但朝鲜方面并未做出回应。

两位知情人士透露，唐纳德·特朗普于2025年1月重返白宫后，曾多次试图向金正恩转达私人信函。 为此，他们利用了驻纽约的美国常驻联合国代表。

此外，美国外交官曾试图直接将信件交给朝鲜同行，但对方拒绝接收。

在信中，特朗普提议恢复两国间的沟通渠道，并重启与朝鲜领导人的对话。 不过，美国政府随后是否成功将至少一封信件直接转交给了金正恩，目前仍不得而知。

平壤方面并未公开解释拒绝接收美国总统信件的原因。不过，分析人士将此举与朝鲜在国际舞台上的立场转变及其对美国政策的态度联系在一起。

据韩国《中央日报》2025年6月报道，拒绝接收信件可能是平壤方面采取的一项战略举措，旨在在可能重返谈判桌之前增强自身立场。

特别是，朝鲜可能正寻求获得其核国家地位的承认。这可能是朝鲜在与美国进行潜在对话时将提出的条件之一。

另一个因素可能是平壤与莫斯科关系的巩固以及与北京保持密切联系。 与俄罗斯和中国的合作加深，可能降低了朝鲜对尽快恢复与华盛顿接触的兴趣。

与此同时，朝鲜方面此前曾暗示，唐纳德·特朗普与金正恩之间的个人关系不足以成为放弃核计划的理由。

在唐纳德·特朗普的首个总统任期内，美国和朝鲜领导人举行了三次面对面会晤。

首次峰会于2018年6月在新加坡举行，第二次于2019年2月在越南举行， 第三次会晤于2019年6月在朝鲜半岛非军事区举行。

在此期间，特朗普和金正恩还互换了至少27封私人信件。美国总统称这些信件为“精彩的信件”，并多次强调与朝鲜领导人的良好关系。

然而，河内会谈最终未能达成协议。双方未能就朝鲜无核化以及美国解除制裁的条件达成一致。

回到白宫后，特朗普多次表示希望再次与金正恩会面。

2026年8月，美国总统再次提及与朝鲜领导人之间的良好关系，并声称对方已对其关于恢复接触的提议作出了回应。

与此同时，平壤方面并未公开证实双方正在进行此类对话。

据MS NOW报道。

美国总统唐纳德·特朗普11月16日在华盛顿表示，本周可能在中国与朝鲜领导人金正恩会面。 他在离开白宫前往菲律宾和中国之前向记者们透露了这一消息。

朝鲜领导人金正恩可能与美国总统唐纳德·特朗普会晤，但为此提出了一系列苛刻条件，其中包括可能放宽西方制裁。 与此同时，美国和韩国官员认为，在2026年底前举行会晤的可能性正在降低。

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