Korea Północna kilkakrotnie odmówiła przyjęcia osobistych listów prezydenta USA Donalda Trumpa, zaadresowanych do przywódcy KRLD Kim Dzong Una. Pjongjang nie przedstawił oficjalnych wyjaśnień dotyczących tych działań, jednak analitycy przypuszczają, że niechęć do wznowienia kontaktów z Waszyngtonem może stanowić część strategii północnokoreańskich władz.

Według informacji podanych przez gazetę, administracja amerykańska próbowała wznowić kontakty dyplomatyczne między Waszyngtonem a Pjongjangiem, jednak strona północnokoreańska nie wykazała się elastycznością.

Dwóch rozmówców zaznajomionych z sytuacją poinformowało, że po powrocie do Białego Domu w styczniu 2025 roku Donald Trump wielokrotnie próbował przekazać osobiste wiadomości Kim Dzong Unowi. W tym celu wykorzystywano przedstawicieli USA przy ONZ w Nowym Jorku.

Ponadto amerykańscy dyplomaci próbowali wręczyć listy bezpośrednio swoim północnokoreańskim odpowiednikom, jednak ci odmawiali ich przyjęcia.

W swoich wiadomościach Trump proponował przywrócenie kanałów komunikacji między obydwoma krajami oraz wznowienie dialogu z przywódcą Korei Północnej. Jednocześnie nie wiadomo, czy amerykańskiej administracji udało się później przekazać choćby jeden z listów bezpośrednio Kim Dzong Unowi.

Pjongjang nie wyjaśnił publicznie powodów odmowy przyjęcia listów amerykańskiego prezydenta. Analitycy wiążą jednak takie zachowanie ze zmianą stanowiska Korei Północnej na arenie międzynarodowej oraz jej stosunkiem do polityki Stanów Zjednoczonych.

Jak donosiła południowokoreańska gazeta Korea JoongAng Daily w czerwcu 2025 roku, odmowa przyjęcia listu mogła być strategicznym posunięciem Pjongjangu, mającym na celu wzmocnienie własnej pozycji przed ewentualnym powrotem do negocjacji.

W szczególności Korea Północna prawdopodobnie dąży do uzyskania uznania swojego statusu mocarstwa jądrowego. Może to być jednym z warunków, które KRLD postawi podczas ewentualnego dialogu ze Stanami Zjednoczonymi.

Kolejnym czynnikiem mogło być zacieśnienie stosunków Pjongjangu z Moskwą oraz utrzymanie bliskich relacji z Pekinem. Pogłębienie współpracy z Rosją i Chinami mogło zmniejszyć zainteresowanie KRLD szybkim wznowieniem kontaktów z Waszyngtonem.

Jednocześnie strona północnokoreańska dawała wcześniej do zrozumienia, że osobiste relacje między Donaldem Trumpem a Kim Dzong Unem nie stanowią wystarczającej podstawy do rezygnacji z programu jądrowego.

Podczas pierwszej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa przywódcy USA i KRLD odbyli trzy osobiste spotkania.

Pierwszy szczyt odbył się w czerwcu 2018 roku w Singapurze, drugi – w lutym 2019 roku w Wietnamie, a trzecie spotkanie odbyło się w czerwcu 2019 roku w strefie zdemilitaryzowanej na granicy Korei Północnej i Południowej.

W tym okresie Trump i Kim Dzong Un wymienili się również co najmniej 27 osobistymi listami. Prezydent USA nazywał je „wspaniałymi listami” i wielokrotnie podkreślał dobre stosunki z przywódcą Korei Północnej.

Jednak rozmowy w Hanoi zakończyły się bez zawarcia porozumienia. Stronom nie udało się dojść do porozumienia w sprawie denuklearyzacji Korei Północnej oraz warunków zniesienia amerykańskich sankcji.

Po powrocie do Białego Domu Trump wielokrotnie deklarował chęć ponownego spotkania z Kim Dzong Unem.

W sierpniu 2026 roku prezydent USA ponownie mówił o dobrych stosunkach z przywódcą KRLD i twierdził, że ten odpowiedział na jego propozycje dotyczące wznowienia kontaktów.

Jednocześnie Pjongjang nie potwierdził publicznie, że między stronami toczy się taki dialog.

Informuje o tym serwis MS NOW.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył 16 listopada w Waszyngtonie, że w tym tygodniu może spotkać się z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem w Chinach. Powiedział to dziennikarzom przed wyjazdem z Białego Domu na Filipiny i do Chin.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un może spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, jednak stawia w tym celu szereg surowych warunków, wśród których znajduje się ewentualne złagodzenie zachodnich sankcji. Jednocześnie amerykańscy i południowokoreańscy urzędnicy uważają, że szanse na zorganizowanie spotkania do końca 2026 roku maleją.

Czytaj nas na