Северная Корея несколько раз отказывалась принимать личные письма президента США Дональда Трампа, адресованные лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Официальных объяснений таких действий Пхеньян не давал, однако аналитики предполагают, что нежелание возобновлять контакты с Вашингтоном может быть частью стратегии северокорейского руководства.

По информации издания, американская администрация пыталась возобновить дипломатические контакты между Вашингтоном и Пхеньяном, однако северокорейская сторона не шла навстречу.

Двое собеседников, знакомых с ситуацией, рассказали, что после возвращения в Белый дом в январе 2025 года Дональд Трамп неоднократно пытался передать личные послания Ким Чен Ыну. Для этого использовались представители США при ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, американские дипломаты пытались вручить письма непосредственно северокорейским коллегам, однако те отказывались их принимать.

В своих посланиях Трамп предлагал восстановить каналы связи между двумя странами и возобновить диалог с северокорейским лидером. В то же время остается неизвестным, удалось ли американской администрации впоследствии передать хотя бы одно из писем непосредственно Ким Чен Ыну.

Пхеньян публично не объяснял причин отказа от посланий американского президента. Однако аналитики связывают такое поведение с изменением позиции Северной Кореи на международной арене и её отношением к политике США.

Как сообщало южнокорейское издание Korea JoongAng Daily в июне 2025 года, отказ принять письмо мог быть стратегическим шагом Пхеньяна, направленным на укрепление собственных позиций перед возможным возвращением к переговорам.

В частности, Северная Корея, вероятно, стремится добиться признания своего статуса ядерной державы. Это может стать одним из условий, которые КНДР будет выдвигать в ходе потенциального диалога с Соединенными Штатами.

Еще одним фактором могло стать укрепление отношений Пхеньяна с Москвой и сохранение тесных связей с Пекином. Углубление сотрудничества с Россией и Китаем могло снизить заинтересованность КНДР в скором возобновлении контактов с Вашингтоном.

В то же время ранее северокорейская сторона давала понять, что личные отношения между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном не являются достаточным основанием для отказа от ядерной программы.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа лидеры США и КНДР провели три личные встречи.

Первый саммит состоялся в июне 2018 года в Сингапуре, второй — в феврале 2019 года во Вьетнаме, а третья встреча состоялась в июне 2019 года в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи.

За этот период Трамп и Ким Чен Ын также обменялись как минимум 27 личными письмами. Американский президент называл их «прекрасными письмами» и неоднократно подчеркивал хорошие отношения с северокорейским лидером.

Однако переговоры в Ханое завершились без заключения соглашения. Стороны не смогли договориться о денуклеаризации Северной Кореи и условиях отмены американских санкций.

По возвращении в Белый дом Трамп неоднократно заявлял о желании вновь встретиться с Ким Чен Ыном.

В августе 2026 года американский президент вновь говорил о хороших отношениях с лидером КНДР и утверждал, что тот ответил на его предложения о возобновлении контактов.

В то же время Пхеньян публично не подтверждал, что между сторонами ведется такой диалог.

Об этом сообщает издание MS NOW.

Президент США Дональд Трамп 16 ноября в Вашингтоне заявил, что на этой неделе может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Китае. Об этом он сказал журналистам перед отъездом из Белого дома на Филиппины и в Китай.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с президентом США Дональдом Трампом, однако для этого выдвигает ряд жестких условий, среди которых — возможное смягчение западных санкций. В то же время американские и южнокорейские официальные лица считают, что шансы на проведение встречи до конца 2026 года уменьшаются.

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