Пакистан снизил цену бензина на 5,16 рупии за литр — Dawn

Правительство Пакистана снизило цену бензина на 5,16 рупии за литр, а дизельного топлива — на 7,69 рупии. Новые розничные цены начнут действовать 20 октября: литр бензина будет стоить 381,14 рупии, дизельного топлива — 389,27 рупии.

Как сообщает Dawn со ссылкой на уведомление нефтегазового подразделения правительства, власти продолжат взимать с бензина 114 рупий налогов и сборов за литр, а с дизельного топлива — 100 рупий.

Цены после весеннего пика

Стоимость дизельного топлива снизилась от пикового уровня в 520,35 рупии за литр, зафиксированного 3 апреля. До роста цен после 28 февраля дизельное топливо стоило около 281 рупии за литр.

Бензин также достиг максимума в 458,41 рупии за литр 3 апреля. В начале марта его цена составляла примерно 266 рупий за литр.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ежедневный пересмотр цен

17 июля министр нефтяной промышленности Али Первез Малик объявил, что цены на топливо будут пересматриваться ежедневно из-за колебаний на международных рынках. Правительство и премьер-министр поручили Управлению по регулированию нефти и газа Ogra определять ежедневные цены в соответствии с международными тенденциями.

Власти также восстановили меры экономии из-за повышения стоимости топлива: рынки должны закрываться в 21:00, а лимиты топлива для служебных автомобилей сократили на 50% на три месяца. В сентябре премьер-министр Шехбаз Шариф объявил программу помощи для пользователей мотоциклов, авторикш и автомобилей с объёмом двигателя до 800 кубических сантиметров.

Бензин в Пакистане преимущественно используется в частном транспорте, небольших автомобилях, рикшах и двухколёсных транспортных средствах. Дизельное топливо важно для грузовых перевозок, электростанций и крупных генераторов.

Читай нас в