Россия в ходе переговоров с США по Украине предложила вернуть НАТО к границам 1997 года в обмен на вывод российских войск из Калининградской области.

По информации собеседников издания, эту идею озвучили специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они настаивают на поиске новых подходов к урегулированию войны в Украине.

Лидеры Европейского Союза отвергли такое предложение, однако технические переговоры с российской стороной по вопросам безопасности продолжаются.

Ранее The Telegraph сообщало, что Владимир Путин предложил привлечь представителей Европы к переговорному процессу, чтобы обсудить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток.

В ходе трехстороннего этапа переговоров с участием США, Украины и России, который состоялся 11 ноября в Абу-Даби, российская делегация потребовала прекратить расширение военного присутствия НАТО в странах, присоединившихся к Альянсу после 1997 года.

Кроме того, представители Москвы заявили, что Североатлантический альянс должен сократить сотрудничество с Украиной и другими постсоветскими государствами.

Эти требования российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским представила как часть так называемых «гарантий безопасности» для России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин во время встречи с представителями США вновь поднял вопрос о расширении НАТО и военном присутствии Альянса в Восточной Европе. Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков после переговоров американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с российским президентом 12 ноября. Москва хочет вернуться к обсуждению требований, которые выдвигала ещё в 2021 году, в частности относительно конфигурации сил НАТО по состоянию на 1997 год.

Североатлантический альянс приступил к пересмотру военных требований к странам-членам, сосредоточив ресурсы на противодействии России вместо подготовки к операциям за пределами Европы. Этот процесс может стать самым значительным изменением в военном планировании НАТО за последние 20 лет.

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