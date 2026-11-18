在与美国就乌克兰问题进行谈判时，俄罗斯提议将北约撤回至1997年的边界，作为交换，俄军将从加里宁格勒州撤出。

据该媒体消息人士透露，这一构想是由美国总统唐纳德·特朗普的特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳提出的。他们坚持要寻找解决乌克兰战争的新途径。

欧盟领导人已拒绝了这一提议，但与俄方就安全问题进行的技术性谈判仍在继续。

此前，《每日电讯报》曾报道称，弗拉基米尔·普京提议邀请欧洲代表加入谈判进程，以商讨北约停止向东进一步扩张的问题。

在11月11日于阿布扎比举行的由美国、乌克兰和俄罗斯参与的三方谈判中，俄罗斯代表团要求停止北约在1997年后加入该联盟的国家的军事存在扩张。

此外，莫斯科方面代表还表示，北大西洋公约组织应减少与乌克兰及其他前苏联国家的合作。

由俄罗斯总统助理弗拉基米尔·梅丁斯基率领的俄罗斯代表团将这些要求作为对俄罗斯所谓“安全保障”的一部分提出。

彭博社援引知情人士的话报道了这一消息。

需要指出的是，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京在会见美国代表时，再次提及北约扩张及该联盟在东欧的军事存在问题。 11月12日，美国特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳与俄罗斯总统举行会谈后，普京的助手尤里·乌沙科夫通报了这一情况。 莫斯科希望重启对2021年提出的各项要求的讨论，特别是关于北约部队配置应恢复至1997年状态的要求。

北大西洋公约组织已开始重新审视对成员国的军事要求，将资源集中于应对俄罗斯，而非为欧洲以外的行动做准备。这一进程可能成为北约近20年来军事规划中的最大变革。

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