Podczas rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie Ukrainy Rosja zaproponowała cofnięcie NATO do granic z 1997 roku w zamian za wycofanie rosyjskich wojsk z obwodu kaliningradzkiego.

Według informacji uzyskanych przez redakcję od rozmówców, pomysł ten przedstawili specjalni wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa – Steve Witkoff i Jared Kushner. Nalegają oni na poszukiwanie nowych rozwiązań w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Przywódcy Unii Europejskiej odrzucili tę propozycję, jednak trwają techniczne rozmowy ze stroną rosyjską dotyczące kwestii bezpieczeństwa.

Wcześniej The Telegraph informował, że Władimir Putin zaproponował włączenie przedstawicieli Europy do procesu negocjacyjnego w celu omówienia rezygnacji NATO z dalszego rozszerzania się na wschód.

Podczas trójstronnego etapu rozmów z udziałem USA, Ukrainy i Rosji, który odbył się 11 listopada w Abu Zabi, rosyjska delegacja zażądała zaprzestania rozszerzania obecności wojskowej NATO w krajach, które przystąpiły do Sojuszu po 1997 roku.

Ponadto przedstawiciele Moskwy oświadczyli, że Sojusz Północnoatlantycki powinien ograniczyć współpracę z Ukrainą i innymi państwami postsowieckimi.

Wymagania te rosyjska delegacja pod przewodnictwem doradcy prezydenta RF Władimira Medynskiego przedstawiła jako część tzw. „gwarancji bezpieczeństwa” dla Rosji.

Informuje o tym agencja Bloomberg, powołując się na dobrze poinformowane źródła.

Przypomnijmy, że rosyjski dyktator Władimir Putin podczas spotkania z przedstawicielami USA ponownie poruszył kwestię rozszerzenia NATO oraz obecności wojskowej Sojuszu w Europie Wschodniej. Poinformował o tym jego doradca Jurij Uszakow po rozmowach amerykańskich wysłanników Steve’a Witkofa i Jareda Kushnera z prezydentem Rosji 12 listopada. Moskwa chce powrócić do dyskusji na temat postulatów, które zgłaszała jeszcze w 2021 roku, w szczególności dotyczących konfiguracji sił NATO z 1997 roku.

Sojusz Północnoatlantycki rozpoczął przegląd wymagań wojskowych wobec państw członkowskich, skupiając zasoby na przeciwdziałaniu Rosji zamiast na przygotowaniach do operacji poza Europą. Proces ten może stać się największą zmianą w planowaniu wojskowym NATO w ciągu ostatnich 20 lat.

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