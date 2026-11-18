Израильский Кнессет избрал новым спикером Матана Кахану. Его кандидатуру поддержала бывшая оппозиция во главе с Гади Айзенкотом, выступающая за пересмотр политики правительства Биньямина Нетаньяху.

Голосованию предшествовали бурные дебаты, которые длились более семи часов. За кандидатуру Каханы проголосовали 66 депутатов из 120. Во время голосования к оппозиционным партиям присоединились арабские политические силы.

В то же время кандидат Офир Кац, которого поддерживал блок Биньямина Нетаньяху, получил 52 голоса.

На посту спикера Кнессета Матан Кахана сменил Амира Охану — союзника Нетаньяху.

Избрание нового спикера стало важным шагом для политических сил, стремящихся отменить часть решений уходящего в отставку правительства Нетаньяху.

Гади Айзенкот в настоящее время работает над формированием следующего правительства. Его политический блок уже пообещал пересмотреть некоторые из наиболее спорных решений предыдущего кабинета.

По итогам парламентских выборов, состоявшихся 27 октября, Биньямин Нетаньяху и его союзники утратили большинство в Кнессете. Президент Израиля поручил Айзенкоту сформировать новое коалиционное правительство.

У политика есть около пяти недель, чтобы заручиться достаточной поддержкой депутатов и создать коалицию.

По мнению аналитиков, назначение Каханы дает оппозиционному блоку значительное преимущество в законодательном процессе.

«Это важно, потому что времени мало, ведь спикер Кнессета может сделать законодательный процесс намного быстрее или намного медленнее», — считает Ассаф Шапира из Израильского института демократии.

Об этом сообщает The Guardian.

Ранее кандидат в спикеры израильского парламента Матан Кахана отклонил предложение исполняющего обязанности премьер-ьер-министра Беньямина Нетаньяху и министра финансов Бецалеля Смотрича поддержать его кандидатуру при условии, что депутаты от арабских партий не будут занимать должности заместителей спикера.

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