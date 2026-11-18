以色列议会选举马坦·卡哈纳为新议长。由加迪·艾森科特领导的前反对派支持了他的候选资格，该派系主张重新审视本雅明·内塔尼亚胡政府的政策。

投票前进行了持续七个多小时的激烈辩论。在120名议员中，有66人投票支持卡哈纳。投票期间，阿拉伯政治势力也加入了反对党阵营。

与此同时，获得本雅明·内塔尼亚胡阵营支持的候选人奥菲尔·卡茨获得了52票。

马坦·卡哈纳接替内塔尼亚胡的盟友阿米尔·奥哈纳，出任以色列议会议长。

新议长的当选，对于那些希望推翻即将卸任的内塔尼亚胡政府部分决定的政治势力而言，是一个重要步骤。

加迪·艾森科特目前正致力于组建新一届政府。其领导的政治联盟已承诺将重新审议前届内阁的一些最具争议的决定。

根据10月27日举行的议会选举结果，本雅明·内塔尼亚胡及其盟友在以色列议会（克内塞特）中失去了多数席位。以色列总统委托艾森科特组建新的联合政府。

这位政治家有大约五周的时间来争取足够的议员支持并组建联合政府。

分析人士认为，卡哈纳的任命使反对派阵营在立法过程中占据了显著优势。

“这很重要，因为时间紧迫，毕竟议会议长可以让立法进程大大加快，也可以让其大大放缓，”以色列民主研究所的阿萨夫·沙皮拉认为。

《卫报》报道了这一消息。

此前，以色列议会议长候选人马坦·卡哈纳拒绝了代理总理本雅明·内塔尼亚胡和财政部长贝扎莱尔·斯莫特里奇提出的提议，即在阿拉伯政党议员不担任议长副手的前提下支持他的候选资格。

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