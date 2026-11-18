芬兰无意退出北约，并将继续作为该联盟的成员国。该国总统亚历山大·斯图布在接受《Ilta-Sanomat》报采访时作出了上述表态。

记者们请这位国家元首就德国小报《图片报》（Bild）的一则报道发表评论，该报道称俄罗斯在关于乌克兰的和平谈判中，据称曾提出要求芬兰退出北约。

“这一要求绝不能被当真。我可以非常明确地声明：芬兰于2023年加入北约，并将作为该联盟的成员一直留到该联盟存在的那一天，”斯图布强调道。

据总统称，芬兰的北约成员国身份不会被重新审议。他指出，无论是芬兰国内还是北约内部，都不希望做出这样的决定。

“我们是北约的安全保障，而北约反过来也是我们的安全保障。 在我看来，根本不值得把此类言论当真——况且我从未从任何俄罗斯人那里听到过类似的话，”亚历山大·斯图布补充道。

据《Ilta-Sanomat》报道。

此前，芬兰国防部长安蒂·赫亚卡宁就有关侵略国俄罗斯联邦代表要求该国退出北约的报道作出了回应。

俄罗斯表示愿意与北约部分成员国签署双边互不侵犯条约，并向其提供额外的个性化安全保障。 俄罗斯外交部外交政策规划司司长阿列克谢·德罗比宁在莫斯科举行的集体安全国际论坛上提出了这一建议。

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