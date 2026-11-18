Finlandia nie zamierza opuszczać NATO i pozostanie członkiem Sojuszu. Stwierdził to prezydent kraju Aleksander Stubb w wywiadzie dla gazety Ilta-Sanomat.

Dziennikarze poprosili głowę państwa o skomentowanie doniesień niemieckiego tabloidu Bild, według których Rosja podczas rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy rzekomo postawiła żądanie, by Finlandia wystąpiła z NATO.

„Jest to żądanie, którego w żadnym wypadku nie można traktować poważnie. Mogę stwierdzić całkowicie jednoznacznie: Finlandia przystąpiła do NATO w 2023 roku i pozostanie członkiem Sojuszu tak długo, jak długo będzie on istniał” – podkreślił Stubb.

Według prezydenta członkostwo Finlandii w NATO nie będzie podlegało rewizji. Zaznaczył, że takiej decyzji nie chcą ani w samym kraju, ani w Sojuszu.

„Jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa dla NATO, a NATO z kolei jest gwarantem bezpieczeństwa dla nas. Moim zdaniem nie należy w ogóle traktować poważnie tego typu oświadczeń — zresztą nie słyszałem niczego podobnego od żadnego Rosjanina” — dodał Aleksander Stubb.

Informuje o tym gazeta Ilta-Sanomat.

Wcześniej w Finlandii minister obrony Antti Hykkänen odniósł się do doniesień o żądaniu przedstawicieli Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora – dotyczącym wystąpienia kraju z NATO.

Rosja zadeklarowała gotowość do zawierania z poszczególnymi krajami NATO dwustronnych umów o nieagresji oraz do udzielania im dodatkowych indywidualnych gwarancji bezpieczeństwa. Taką propozycję przedstawił dyrektor departamentu planowania polityki zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Aleksiej Drobinin podczas międzynarodowego forum poświęconego kwestiom bezpieczeństwa zbiorowego w Moskwie.

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