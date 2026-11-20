Do incydentu doszło 20 listopada w południowo-wschodniej części kraju, w pobliżu poligonu wojskowego Nowa Demba, gdzie trwają zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia z udziałem europejskich sił zbrojnych, w tym oddziałów brytyjskich. Rakieta spadła podczas zmasowanego ataku rosyjskiego na Ukrainę.

Według informacji podanych przez wydawnictwo rosyjski obiekt powietrzny spadł około 45 km od granicy z Ukrainą. Do incydentu doszło na tle doniesień o naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie rakiety i drony.

Szczególną uwagę zwróciło miejsce upadku rakiety. Na poligonie Nowa Demba od 9 listopada trwają międzynarodowe ćwiczenia wojskowe „Koalicja-2026”, w których bierze udział około 2800 żołnierzy z 11 państw europejskich.

Podczas ćwiczeń wojskowi doskonalą współpracę sił wielonarodowych, które potencjalnie mogą zostać zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa Ukrainy po zakończeniu wojny.

W szczególności uczestnicy ćwiczą prowadzenie wspólnych operacji, przemieszczanie sprzętu wojskowego, koordynację działań oddziałów z różnych państw oraz przeciwdziałanie dronom.

Wcześniej minister obrony narodowej Polski Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że podczas rosyjskiego ataku na terytorium kraju spadły dwie rakiety i bezzałogowy statek powietrzny. Jedną z rakiet strona polska zidentyfikowała jako rosyjską X-101.

Jednocześnie nie ma oficjalnych informacji, że rosyjska rakieta została celowo skierowana właśnie na poligon wojskowy. Nie podano również informacji o ofiarach wśród uczestników ćwiczeń.

Źródło: The Telegraph

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