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Інцидент стався 20 листопада на південному сході країни, неподалік військового полігона Нова Демба, де тривають масштабні навчання за участю європейських військових, зокрема британських підрозділів. Ракета впала під час масованої російської атаки на Україну.

За інформацією видання, російський повітряний об'єкт упав приблизно за 45 км від кордону з Україною. Інцидент стався на тлі повідомлень про порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами та безпілотниками.

Особливу увагу привернуло місце падіння ракети. На полігоні Нова Демба з 9 листопада проходять міжнародні військові навчання «Коаліція-2026», до яких залучено близько 2800 військовослужбовців з 11 європейських держав.

Під час навчань військові відпрацьовують взаємодію багатонаціональних сил, які потенційно можуть бути залучені до забезпечення безпеки України після завершення війни.

Зокрема, учасники тренуються проводити спільні операції, перекидати військову техніку, координувати дії підрозділів різних держав та протидіяти безпілотникам.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що під час російської атаки на території країни впали дві ракети та реактивний безпілотник. Одну з ракет польська сторона ідентифікувала як російську Х-101.

Водночас офіційної інформації про те, що російська ракета була навмисно спрямована саме на військовий полігон, немає. Також не повідомляється про постраждалих серед учасників навчань.

Джерело: The Telegraph

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