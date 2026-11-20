Инцидент произошел 20 ноября на юго-востоке страны, недалеко от военного полигона Новая Демба, где проходят масштабные учения с участием европейских военных, в том числе британских подразделений. Ракета упала во время массированной российской атаки на Украину.

По информации издания, российский летательный объект упал примерно в 45 км от границы с Украиной. Инцидент произошел на фоне сообщений о нарушении воздушного пространства Польши российскими ракетами и беспилотниками.

Особое внимание привлекло место падения ракеты. На полигоне Нова Демба с 9 ноября проходят международные военные учения «Коалиция-2026», в которых задействованы около 2800 военнослужащих из 11 европейских государств.

В ходе учений военные отрабатывают взаимодействие многонациональных сил, которые потенциально могут быть задействованы для обеспечения безопасности Украины после завершения войны.

В частности, участники тренируются проводить совместные операции, перебрасывать военную технику, координировать действия подразделений разных государств и противодействовать беспилотникам.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что во время российской атаки на территории страны упали две ракеты и реактивный беспилотник. Одну из ракет польская сторона идентифицировала как российскую Х-101.

В то же время официальной информации о том, что российская ракета была намеренно направлена именно на военный полигон, нет. Также не сообщается о пострадавших среди участников учений.

Источник: The Telegraph

После нарушения воздушного пространства Польши Туск заявил о предстоящих сложных месяцах.

Напомним, что Дональд Туск созвал экстренное совещание в связи с нарушением воздушного пространства Польши.

Польша расследует нарушение воздушного пространства во время атаки РФ на Украину, — Туск.

Читай нас в